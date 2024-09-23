Как одна женщина-медиатор смогла договориться с 200 бастовавшими рабочими в Актау

С момента принятия закона о медиации в Казахстане прошло уже 13 лет. За это время в стране были подготовлены тысячи общественных и профессиональных медиаторов, которые помогают разрешить и урегулировать споры между сторонами до суда.

Сейчас в судах действуют и так называемые судьи-примирители. О том, как медиаторы помогают не доводить дело до суда и примирять граждан, узнал корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане на сегодня есть два вида медиаторов. Общественные медиаторы – это, в основном, люди в возрасте, с большим жизненным опытом. При этом они обязаны получить специальный сертификат для того, чтобы проводить процедуру примирения. А есть профессиональные медиаторы, у которых обязательно должно быть высшее образование, сертификат, ими могут стать и судьи в отставке. Однако, несмотря на то, что институт медиации существует, люди не спешат обращаться к примирителям, а идут сразу в суд.

"Люди должны знать, что существует альтернатива судам. Но у нас почему-то так повелось еще с советских времен, что мы хотим разрешать все споры только в суде. Хотя выгоднее все же разрешать споры в порядке медиации. Если человек подает иск, то в течение пяти рабочих дней он принимается, в течение 20 рабочих дней идет подготовка, а затем в течение двух месяцев суд его рассматривает. То есть весь этот процесс занимает около трех месяцев. Затем решение суда должно вступить в законную силу – это еще месяц. И это при условии, что его не обжалуют. Тогда дело затянется еще дольше. А по закону о медиации срок дается – 1 месяц, если же стороны не придут за это время к соглашению, то срок можно продлить еще на 1 месяц. Но на практике обычно дела рассматриваются в течение 10 дней, а иногда спор разрешается в течение одного дня", — рассказал корреспонденту Zakon.kz Рахымжан Бейсенов, председатель суда №2 города Актау.

Судья отмечает – в Казахстане необходимо ввести обязательную медиацию. И только при недостижении соглашения стороны могут обращаться в суд.

"Многие удивляются тому, какие мелочи иногда рассматривают в суде. Например, поступил иск о взыскании 5 тысяч тенге. Истец оплачивает 1 процент от суммы, то есть 50 тенге. Зато государство больше тратит на организацию судебного процесса, тратятся гораздо больше ресурсов и времени, чем 50 тенге. Тогда как этот гражданин мог бы обратиться к медиатору и прийти к соглашению с другой стороной", — говорит Рахымжан Бейсенов.

При этом есть одно важное "но". Решение суда обязательно к исполнению, а в ходе медиации стороны сами выбирают, как спор будет разрешен и как будет исполняться соглашение. Например, при имущественном споре стороны сами составляют график возврата долга. И только если одна из сторон все же отказывается выполнять условия медиативного соглашения, то истец вправе обратиться в суд.

"Не скажу, что много людей приходят в суд после медиаторов. По большей части все заканчивается на этапе медиации. Если говорить цифрами, то за 6 месяцев 2023 года в Мангистауской области было рассмотрено 356 дел медиаторами, а за 6 месяцев 2024 года – уже 587. Рост составил 39 процентов. В основном это имущественные и неимущественные споры. В прошлом году рассматривали также дела о расторжении брака, но затем их передали в суды по делам несовершеннолетних. Тогда мы создали группу, в которую вошли судьи, психологи, медиаторы, наркологи, если вдруг в семье была проблема с зависимостями, и даже привлекали в некоторых случаях теологов. В качестве медиаторов выступали представители Совета матерей или Совета биев. Тогда было очень много примирений между супругами", — добавляет Рахымжан Бейсенов.

Председатель городского суда привел очень показательный пример, когда помощь медиатора помогла разрешить серьезный конфликт между работниками и работодателями на производстве. Тогда работники одного из заводов в Актау объявили забастовку, в ней приняли участие более 200 человек.

"Мы начали людей приглашать в суд, отправляли секретарей и приставов, чтобы вручить повестки, но работники отказывались приходить. Тогда мы решили собрать всех в одном большом зале, чтобы каждый мог высказать свое мнение. Там были и сами бастующие, и представители работодателя, профсоюза, прокуратуры и суда. Мы очень долго объясняли работникам нормы закона, пытались урегулировать конфликт, но они никак не шли на контакт, было ощущение, что они нас не слышат. И тогда мы пригласили женщину, она работала медиатором в школах при отделе образования. Она вышла и объяснила работникам то же самое, что и мы объясняли в течение нескольких часов. И она как-то смогла донести все до работников, они согласились с доводами, выбрали своих представителей и заключили соглашение. Это было первое в регионе соглашение, при котором работники и работодатели пришли к медиации. Работники добились выполнения почти всех условий – там было и увеличение заработной платы, и выплаты премиальных, и улучшение условий труда, в том числе и обеспечение питанием. Все работники пришли и подписали это соглашение", — отметил спикер Zakon.kz.

Медиатором не может быть человек "с улицы". У него должен быть определенный жизненный опыт, он также должен ориентироваться в законодательстве.

"У нас были моменты, когда в суде оспаривали медиативное соглашение, и суд признавал его недействительным, так как оно нарушало права третьих лиц. Поэтому, конечно, желательно, чтобы медиатор имел юридическое образование либо обращался за помощью к юристам для правовой оценки. Вообще, процесс медиации особенный. Сначала медиатор беседует с одной и с другой стороной отдельно, потом находит точки соприкосновения и приглашает уже обе стороны. При проведении медиации необходимо, чтобы стол был не прямоугольный, а овальный, у каждой из сторон должны быть одинаковые стулья. Это все, вроде бы, мелочи, но медиаторы должны их учитывать". Рахымжан Бейсенов

Сейчас в судах есть еще так называемый судья-примиритель. Все споры сначала поступают к нему, и в течение 10 дней судья работает с ними, принимает меры к примирению сторон. Если стороны пришли к согласию, то заключается медиативное соглашение. Если же стороны ни в какую не хотят мириться, то дело передается другому судье.

"В Европе, например, абсолютное большинство споров разрешаются до суда с участием медиаторов, потому что там обращаться в суд очень дорого и долго. У них нет сроков рассмотрения. Если у нас законодательно определены сроки рассмотрения дела, то там судья выносит решение только тогда, когда сам готов. Поэтому стороны стараются идти к медиаторам. В некоторых странах и вовсе медиация обязательна до суда. Конечно, желательно, чтобы и в Казахстане люди больше обращались к медиации, проходили обязательную процедуру примирения", — резюмировал Рахымжан Бейсенов.

По словам экспертов, Казахстан среди стран СНГ ушел далеко вперед в плане медиации. К примеру, в нашей стране, медиаторами рассматриваются не только гражданские дела, но и уголовные. Это статьи небольшой и средней степени тяжести, по которым закон предусматривает примирение сторон.

Ранее Zakon.kz писал о том, как медиаторы помогают укреплять общественное согласие. О том, как пройти обучение и стать медиатором, можно узнать здесь. О том, как в Казахстане развивается институт этномедиаторов и переговорщиков, также рассказал эксперт. Кроме того, в Казахстане утвердили правила ведения реестра общественных медиаторов.