Известный борец в Астане обменял вейпы и сигареты на спортинвентарь

В столице спортсмены во главе с профессиональным тренером, бойцом ММА Василием Тахтаем провели акцию "Обменяй зависимость на спорт", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы акимата Астаны, акция направлена на борьбу с употреблением жителями города электронных сигарет, насвая и вейпов.

"Сегодня у нас пройдет акция. Как все знают, среди молодежи распространяют насвай и вейп – это то, что разрушает наш с вами организм и вредит молодежи. Поэтому сегодня мы запускаем акцию, где меняем вредные привычки на спортивный инвентарь", – рассказал Василий Тахтай.

Фото: gov.kz

Участники акции подходят к молодым людям на улице, которые употребляют вейпы или электронные сигареты, и предлагают им поменять свои курительные устройства на спортивный инвентарь. Многие с радостью соглашаются на такой обмен.

"Меняете плохую привычку на здоровый образ жизни. На перчатки, на теннисный набор. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, не курите пожалуйста. На вас смотрит молодежь",– обратился к горожанам боец ММА.

Акция проводится с целью снижения уровня зависимых от вейпов жителей столицы.

Фото: gov.kz

Напомним, в Астане во всех пяти районах проводятся рейды с целью выявления фактов продажи и реализации некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет. В ходе рейда было проверено порядка 200 объектов торговли. Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи и распространения некурительных табачных изделий. В районе Байконыр было изъято порядка 100 кг насвая.

Фото: gov.kz

В настоящее время Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тыс. тенге.

Фото: gov.kz

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года высказался о вреде наркотиков и других пагубных для здоровья казахстанцев веществ.

"В настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в соответствующие законы. Они предусматривают уголовную ответственность не только за вейпы, но и за употребление насвая. Эти меры позволят полностью запретить насвай", – подчеркнул президент.