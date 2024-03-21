Какую сельхозпродукцию отправляют на экспорт кызылординские аграрии

В 2023 году из Кызылординской области было отправлено на экспорт более 50 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Ее продали в 22 страны мира. Больше всего покупается рис – он составляет 85% от всего экспорта региона, передает корреспондент Zakon.kz.

ПТ "Абзал и К" ежегодно выращивает рис на 5 тыс. га и собирает 25 тыс. тонн зерна. Половина из него продается в разные страны, оставшаяся часть продается на внутреннем рынке. Среди стран, в которые увозят рис этой компании, не только государства СНГ, но и США, Ирак. Причем иностранные партнеры находили кызылординских рисоводов сами.

"География экспорта земледельцев Приаралья расширяется из года в год. Если несколько лет назад белое зерно покупали в 9-ти странах, то сейчас уже в 22-х. Прежде чем установить партнерские связи, ведутся длительные переговоры. Например, для отправки в США они продолжались полгода, и вначале была отправлена проба на вкус. После этого рисоводами были выполнены все необходимые международные требования – это маркировка, упаковка, все стандарты", – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Эксперт рассказывает, что, кроме риса, из Кызылординской области в другие страны продаются соль, рыба, овощи, камыш, отруби, сечка, бахчевые.

"В Кызылординской области находится 11 рыбоперерабатывающих заводов, у четырех из них есть "Еврокод", это европейский стандарт качества. Из региона идет на экспорт в Европу 14 видов рыбы, а также рыбный фарш, филе, плавники, щечки, рыбная мука. Также продается соль из Аральска. Ее производит АО "Аралтұз" – одна из крупных в Казахстане компаний по добыче и производству пищевой и технической соли. Продукт добывают на озерах около аула Жаксыкылыш Аральского района. Здесь установлен современный завод, где работают 1500 человек", – продолжает Талгат Дуйсебаев.

В Кызылординской области ежегодно увеличивается число предприятий, внесенных в реестр экспортеров ЕАЭС. Это компании, которые производят и перерабатывают рыбную, мясную, молочную продукцию, экспортируют скот в живом виде. Несколько лет подряд животноводы Приаралья продавали племенной скот в Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Узбекистан. Например, в эти страны за три последних года было продано 600 верблюдов. Цена за них составила более 1 млн долларов. Животных покупают для туристического бизнеса, перевозки грузов.

Благодаря государственной поддержке в Приаралье динамично развивается и бахчеводство. Арбузы и дыни из Кызылординской области десятки лет отправляются в разные страны.

"Мы готовимся к севу дынь и арбузов. Каждый год мы высаживаем рассаду, ухаживаем за ней и первый урожай продаем в Россию. Наши давние партнеры – российские бизнесмены – приезжают в начале июня за урожаем. Они забирают необходимый им объем прямо с поля. Но у нас есть еще торговые договоренности с предпринимателями из Шымкента, Туркестана, Кызылорды, поэтому урожая всем хватает ", – говорит председатель КХ "Жидели" Багдат Мусатаев.

Местные арбузы ценятся в Магнитогорске, Кургане и Челябинске. Было время, когда кызылординские бахчеводы сами возили их на рынки этих городов и продавали. Но затраты на дорогу и проживание были высокими. Поэтому они со всеми партнерами договариваются, что больше ездить никуда не будут, кто захочет их продукт, сам приедет. По словам председателя Багдата Мусатаева, в прошлые годы они немного сократили площади из-за маловодья на Сырдарье. Но в этом сезоне планируют оставить прежние объемы.

По информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, Кызылординская область находится в выгодном географическом положении. Поэтому отсюда разную продукцию можно отправлять не только в Европу, Центральную Азию, но и Персидский залив и на Ближний Восток.

Большую надежду вселяет и то, что Казахстан будет сотрудничать со странами Персидского залива по Каспийскому морю. Для увеличения экспорта в регионе проведено комплексное маркетинговое исследование по определению рынков сбыта аграрной продукции. Результат этой работы – региональная Агрокарта развития АПК. В ней определены направления с высоким экспортным потенциалом. Пока главной экспортной сельхозкультурой остается рис. Но большой потенциал есть у мяса, соли, рыбной продукции. Работа в этом направлении продолжается, и сельхозпроизводители получают необходимую государственную поддержку для увеличения экспортного потенциала.