Общество

Более 650 тонн сельхозпродукции привезли в Астану фермеры из Кызылординской и Актюбинской областей

Астана, продукты, цены, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 16:02 Фото: Управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны
В столице проходит масштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием аграриев из Кызылординской и Актюбинской областей, передает корреспондент Zakon.kz.

Региональные ярмарки стартовали на территории ипподрома "Казанат" в 09:00 и продлятся до 18.00. Для удобства жителей и гостей столицы к месту проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

Астана, продукты, регионы , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 16:02

Фото: Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны

"В ярмарке принимают участие производители из Кызылординской и Актюбинской областей. Аграрии представили на прилавках более 650 тонн свежей и качественной продукции. В том числе ими предложено разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов. Весь товар реализуется напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя", – сообщил руководитель отдела продовольственной безопасности Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Дархан Отызбаев. 

На ярмарке представлено впечатляющее количество продукции. Так, аграрии привезли в столицу более 200 тонн бахчевых культур – сладкие дыни и сочные арбузы занимают отдельную зону, куда выстраиваются длинные очереди. Рис, являющийся одним из главных продуктов Кызылординской области, представлен в объеме 180 тонн.

Фото: Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны

Также на прилавках можно найти 70 тонн овощей и фруктов, в том числе свежие томаты, огурцы, картофель, яблоки и виноград. Мясная продукция – говядина, конина, баранина – поступила в объеме около 50 тонн. Все реализуется по доступным ценам, без посредников, прямо от сельхозпроизводителей.

Помимо покупок, гости ярмарки могут насладиться культурной программой – на сцене выступают творческие коллективы из Кызылординской и Актюбинской областей, создавая атмосферу настоящего праздника.

"Интерес к ярмарке огромный – за два дня ее посетили более 80 тыс. человек", – отметил Дархан Отызбаев.

Своими впечатлениями поделились и посетители. 

"Каждый год жду эти ярмарки. Сегодня купила дыню, рис и домашнюю колбасу. Все свежее, вкусное и по приемлемой цене. Особенно приятно, что можно поддержать наших фермеров. А дети в восторге от концерта", – делится впечатлениями жительница столицы Айгүл Серикова. 

Организаторы отмечают, что главная цель ярмарки – обеспечение продовольственной безопасности, поддержка отечественного сельского производителя и создание комфортной атмосферы для горожан.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
