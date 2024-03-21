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Массовые гуляния проходят в жилых массивах Астаны

Массовые гуляния проходят в жилых массивах Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 15:54 Фото: gov.kz
21-22 марта в жилых массивах пяти районов Астаны проходят концертные программы с интерактивами как для взрослых, так и для юных жителей города.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, во время народных гуляний проводятся состязания по национальным видам спорта. Желающие борются за звания сильнейших в асық ату, қол күресі, арқан тарту, гиревом спорте и так далее. Победителям вручают ценные подарки.

Массовые гуляния проходят в жилых массивах Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 15:54

Фото: gov.kz

По району Есиль праздничная программа прошла с 12:00 до 14:00 в жилом массиве "Пригородный", по ул. Арнасай, 127, в средней школе №24.

В районе Нура концерт прошел в жилом массиве Уркер, сквере по ул. Айғыржал.

Массовые гуляния проходят в жилых массивах Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 15:54

Фото: gov.kz

По району Сарыарка народные гуляния состоялись в парке "Коктал", по ул. С. Бейбарыса.

По району Алматы жители могли насладиться праздничной программой в жилых массивах Интернациональный, Мичурино, Железнодорожный, Промышленный и Куйгенжар.

Массовые гуляния проходят в жилых массивах Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 15:54

Фото: gov.kz

Мероприятия под открытым небом по району Байқоңыр проходят в следующих локациях: в Казгородке, на территории школы №55, на центральной площади по ул. Жезкиік, 19; (СМП), на центральной площади по ул. Кеншілер, 5; а также в дачном массиве Коянды.

Празднования проводятся на всех крупных открытых площадках города. В рамках декады Наурызнама в городе организуют более 200 мероприятий. Часть из них уже состоялась.

Массовые гуляния проходят в жилых массивах Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 15:54

Фото: gov.kz

Многие горожане проявили инициативу и во дворах своих домов установили юрты, накрыли дастархан. Угощали гостей чаем из самоваров, бауырсаками и пловом.

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