Наурызнама: концертные программы проходят в шести районах Астаны

21 марта в жилых массивах шести районов столицы проходят концертные программы с интерактивами для взрослых и юных жителей города, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны напоминают, что 14 марта в Казахстане стартовала декада Наурызнама, посвященная празднованию Наурыз мейрамы. В течение десяти дней в Астане были организованы более 200 масштабных мероприятий, приуроченных к празднику, – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера и многое другое.

Фото: акимат Астаны

21 марта с 12:00 в районе Байконыр концертные программы под открытым небом прошли в жилом массиве Казгородок по улице Досмухамедулы, 2.

Фото: акимат Астаны

В районе Есиль праздничная программа также началась с 12:00. Ее организовали в жилом массиве Пригородный, по улице Арнасай, 127, в средней школе N24.

В районе Нура 21 марта праздник проходит в жилом массиве Үркер. В сквере по улице Айгыржал развернулись юрты, спортивные площадки и торговые ряды с национальными угощениями.

Фото: акимат Астаны

В районе Сарыарка в парке "Коктал" (ул. С. Бейбарыс) с 11:00 начались спортивные игры, далее с 12:00 зрители смогли насладиться концертной программой. В этот же день в сквере "Қорғалжын" (ул. Қайнар) прошли национальные спортивные игры, далее в 12:00 концертная программа.

Фото: акимат Астаны

По району Алматы с 12:00 в жилом массиве Железнодорожный проходит концертная программа.

В районе Сарайшык с 12:00 в жилых массивах Интернациональный, Мичурино; мкр."Күйгенжар" тоже идут концертные программы.

Напомним, празднование Наурыз мейрамы в жилых массивах столицы продолжится и 22 марта.