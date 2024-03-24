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Аким Астаны: После зимы "всплывают" некачественно отремонтированные дороги

Аким Астаны: После зимы &quot;всплывают&quot; некачественно отремонтированные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 20:31 Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Аким Астаны Женис Касымбек 24 марта 2024 года заявил, что в столице после зимы "всплывают" некоторые некачественно отремонтированные дороги, сообщает Zakon.kz.

Об этом градоначальник написал на своей странице в Instagram.

"После зимы "всплывают" некоторые некачественно отремонтированные дороги. Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить долгий срок службы ремонтируемых улиц. Работы должны быть проведены качественно и на совесть", – рассказал Женис Касымбек.

По его словам, во время объезда посетили все районы города, наметили планы на текущий год. В этом году дорожные работы начнутся раньше.

"Планируем отремонтировать более 50 улиц протяженностью порядка 60 км. Кроме того, есть более 20 крупных объектов. Часть из них завершим в текущем году, часть из них начнем строить в этом году (улицы, развязки, мосты и др). Также планируем обустроить тротуары, подъездные пути к соцобъектам, остановочные карманы, пандусы", – сообщил аким.

Он отметил, что в первую очередь будут отремонтированы и построены дороги там, где имеется высокая проходимость, есть новые социальные объекты (подъездные пути), также в жилых массивах.

"Что касается застраивающихся районов – там дороги будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов; до этого времени профильному управлению необходимо будет обеспечить временную отсыпку", – заключил Женис Касымбек.

Ранее Женис Касымбек рассказал о готовности Астаны к паводкам. По его словам, зима в этом году выдалась обильной на осадки.

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