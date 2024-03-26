Ни жениться, ни разводиться: казахстанцы бьют антирекорды по числу новых браков

За январь – декабрь 2023 года в Казахстане зарегистрировали брак 120,9 тыс. пар. Это на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Этот показатель стал для Казахстана рекордно низким. Даже в самом скудном на браки 2008 году пар, официально ставших семьей, было более 135 тыс., пишет Ranking.kz.

В городах численность зарегистрированных браков по итогам января – декабря 2023 года сократилась на 6,4%, до 80 тыс., в селах – на 5,1%, до 40,9 тыс.

Количество разводов также стало для Казахстана рекордно низким: за 12 месяцев прошлого года – всего 16,8 тыс., на 5,3% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 5,2% за год, до 12,4 тыс., в селах – на 5,5%, до 4,4 тыс. пар.

В региональном разрезе больше всего браков заключено в Алматы: 13,1 тыс., но на 4% меньше, чем годом ранее.



Далее идут Туркестанская область (11,8 тыс., минус 11,4% за год) и Астана (10,4 тыс., минус 2,8%). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области – 1,5 тыс.

Наибольшее количество разводов также зафиксировано в Алматы: 2,3 тыс., на 2,1% меньше, чем годом ранее. Далее идут Карагандинская область (1,5 тыс. разводов) и столица (1,5 тыс.). Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую область – всего 198.

Фото: ranking.kz

Издание приводит статистическое сравнение с другими странами. По сравнению с ними Казахстан занимает проигрышную позицию. По данным Petrelli Previtera, обновленным 4 марта 2024 года, Казахстан – второй в мире по разводимости, после Мальдив. Коэффициент страны составил 4,6 на 1 тыс. человек.

В десятке стран-"разведенцев" также оказались Гуам, Россия, Молдова, Беларусь, Китай, Аруба, Литва, Доминиканская Республика.



Такой же показатель разводимости фиксирует в Казахстане и World Population Review: на начала 2024 года – 4,6 на 1 тыс. человек. Данные других стран немного отличаются, так как период другой, но не критично. Казахстану и в этом рейтинге присвоили второе место по разводимости из 105 в мире.







Фото: ranking.kz

В 2023 году мы писали о том, что и браков, и разводов в Казахстане стало меньше на 8%.