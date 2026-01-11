Муж и жена в шоке из-за отмены судом их брака в Нидерландах

5 января суд Нидерландов аннулировал брак семейной пары, сообщает Zakon.kz.

Брак от 19 апреля 2025 года признали недействительным после того, как выяснилось, что церемониймейстер использовал сгенерированную ChatGPT речь. Она не соответствовала требованиям законодательства, пишет People.

Человек, проводивший церемонию произнес речь в шутливой форме.

"Будут ли они продолжать поддерживать друг друга, подшучивать друг над другом и обниматься, даже когда жизнь станет трудной", – спросил он у пары.

Молодожены согласились, а церемониймейстер объявил их "не просто мужем и женой, а прежде всего командой, сумасшедшей парой, любовью друг друга и домом".

В суде пара заявила, что их намерения пожениться были серьезными. Однако судья посчитал, что супруги фактически не принесли присягу на исполнение брачных обязанностей, что прописано в законе.

Недавно 18-летняя внучка Трампа рассказала о трудностях на свиданиях из-за родственных связей с президентом.