Мажилисмен опасается, что мошенники могут воспользоваться всеобщим декларированием в своих целях

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на планерном заседании 27 марта заявил, что на фоне введения всеобщего декларирования есть риски роста числа вымогательств, краж и мошенничества. Связывает он это с возможностью утечки персональных данных казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в связи с нововведениями Налогового кодекса РК, предусматривающими обязательную всеобщую декларацию граждан, вновь актуализируется вопрос сохранности персональных данных.

"Повсеместно новостные ленты пестрят новостями об утечке персональных данных. К примеру: АО "Государственная техническая служба" (ГТС) обнаружила утечку более 2 млн персональных данных; в отношении ЕНПФ, Air Astana и "Казахтелеком" ведут проверки, связанные с утечкой данных и так далее. В 2019 году состоялся приговор в отношении бывшего сотрудника ЦОН Алматы, которым незаконно были выданы сведения о месте жительства гражданки И. и справка о наличии у нее недвижимого имущества. Статистические данные по итогу 2023 года также не обнадеживающие. Так, по данным правовой статистики Генеральной прокуратуры РК, по состоянию на 2023 год зарегистрировано всего 417 административных правонарушений по ст. 79 КоАП РК незаконный сбор и (или) обработка персональных данных", – заявил Магеррам Магеррамов.

Однако, как считает мажилисмен, данные цифры совершенно необоснованны и несопоставимы с реальной картиной, с учетом того, что именно утечка персональных данных – основная причина большого количества пострадавших от интернет- мошенничества.

"По итогам 2023 года количество уголовных дел по ч. 2 ст. 190 УК РК (интернет-мошенничество), которые находились в производстве органов следствия, составляет 158 474... Хотелось бы обратить внимание, что по итогам трех предыдущих лет – 2021, 2022, 2023 годы – имеется стойкая тенденция роста числа интернет-мошенничества, в зависимости от месяца года... Из вышеизложенного можно констатировать, что... подлежащие декларированию факты наличия имущества и материальных ценностей граждан не могут быть защищены должным образом, что потенциально приводит к увеличению числа вымогательств, краж и мошенничества", – заявил Магеррам Магеррамов.

Он также считает, что всеобщая декларация, в которой будут отражаться имущество, деньги и драгоценности всех взрослых граждан, создают благоприятные условия для преступных организаций, с учетом низкой защищенности наших персональных данных.

В этой связи депутат поинтересовался, производился ли уполномоченными органами анализ рисков, которыми подвержены граждане в связи со всеобщим декларированием и каков алгоритм защиты персональных данных и механизм предотвращения преступлений, связанных с персональными данными граждан.

Задался Магеррам Магеррамов вопросом, готовы ли руководители уполномоченные органы нести персональную ответственность за утечку персональных данных граждан.

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