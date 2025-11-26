Автомобили могут собирать данные о казахстанцах: депутат поднял вопрос о биометрии

Депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года рассказал о рисках утечки персональных данных казахстанцев за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат в своем запросе на имя заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева коснулся важности защита персональных и биометрических данных граждан.

"В Казахстане активно внедряются системы распознавания лиц и биометрической идентификации. Эти системы способны не просто фиксировать изображение, а идентифицировать личность, отслеживать маршруты и формировать поведенческие профили. Однако правовая база их использования остается туманной и противоречивой. Не определено, кто имеет доступ к базам биометрии, на каком основании они формируются, где и как хранятся данные, кто несет ответственность за их защиту. Сегодня граждане даже не знают, когда и где фиксируются их лица и действия", – отметил Нурсултан Байтилесов.

Дополнительную тревогу вызывает, по его словам, отсутствие единых технических стандартов безопасности и контроля.

"Подобные технологии активно внедряются в школах, бизнес-центрах, жилых комплексах и общественных местах зачастую без согласия и уведомления граждан. Людей просто ставят перед фактом: "такова система", – сетует парламентарий.

Отдельным риском, по его словам, являются современные зарубежные автомобили.

"Камеры, микрофоны и телематические модули круглосуточно фиксируют местоположение, поведение и голос владельца. В мире уже были случаи, когда автопроизводители передавали данные пользователей страховым компаниям и сторонним организациям без ведома владельцев. Без четких правил и контроля Казахстан рискует оказаться в положении, когда данные граждан будут утекать за границу, а государство даже не будет знать, кому и для чего они используются. Это уже не вопрос частной жизни – это вопрос государственной и кибербезопасности, а также цифрового суверенитета страны", – заявил депутат.

В этой связи он просит правительство провести комплексную инвентаризацию всех систем биометрической идентификации и распознавания лиц, используемых на территории страны, и ввести их обязательную сертификацию, а также разработать единые стандарты и протоколы обращения с биометрическими данными – от сбора и хранения до уничтожения.

Указал он и на необходимость усилить контроль за цифровыми системами в автомобилях, исключив возможность передачи данных граждан третьим лицам и за рубеж.

29 мая 2025 года в Комитете по информационной безопасности разъяснили, какие персональные данные являются общедоступными, а какие – ограниченного доступа.