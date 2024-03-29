Дело Бишимбаева: брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве

В Астане продолжаются слушания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. На заседании выступил ее брат – Айтбек Амангельды. Он рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве, сообщает Zakon.kz.

Айтбек Амангельды рассказал, что происходило за день до убийства Салтанат Нукеновой.

"Она (Салтанат. – Прим. ред.) мне позвонила в ночь с 8 на 9 ноября, в 00:40, я уже спал, проснулся. Она спросила, дома ли я. Я сказал, что дома. Она мне в ответ сказала: "Все, я ухожу от Куандыка. Я устала". Я сказал: "Хорошо. Я дома". Спустя 24 минуты, в 01:04, я написал ей сообщение, спросил у нее, едет она или нет, и когда приедет. Она сообщение прочитала, в 02:05 с ее телефона был "маяк". Я перезвонил, но она скинула. Когда она звонила в 00:40, я проверил геолокацию, телефон находился в "Гастроцентре" в целом и чуть позже, в два часа ночи, когда был "маяк", когда я перезванивал, я снова проверил геолокацию, местоположение было уже в соседнем здании Talan Towers, там есть гостиница The Ritz-Carlton. Для себя решил, что она, скорее всего, пошла туда переночевать, потому что не хотела меня расстраивать", – сказал он.

По его словам, утром в 07:46 он первым делом написал Салтанат, чтобы узнать, где она. Местоположение телефона показывало, что она по-прежнему находится в районе здания гостиницы.

"Я понимал, что в такое время она, скорее всего, спит, и подумал, что она позже ответит. Далее поехал на работу и в течение дня проверял телефон и видел, что сообщение, которые отправил ей в 07:00, было прочитано в обед. Я подумал, что она позже ответит, и поехал домой. Домой я приехал часам к 16-17, часов в 20-21 сел ужинать, мне позвонила подруга Салтанат, очень взбудораженным голосом она начала спрашивать, правда или не правда, что она прочитала. Я ее попросил успокоиться и спросил, в чем дело. И тогда она мне сказала, что сейчас на WhatsApp перешлет мне сообщение, это сводка полицейских, видимо, была о том, что 9 ноября Куандык Бишимбаев убил Нукенову Салтанат в ресторане Bau", – добавил Айтбек Амангельды.

По его словам, после этого он сразу начал звонить Салтанат и Бишимбаеву, но никто ему не ответил. После этого он проверил местоположение ее телефона и, выяснив, что он находится в доме, где она проживала с Куандыком Бишимбаевым, направился туда. Однако там, по его словам, никого не было. И только тогда он связался с полицией.

"Я позвонил в полицию и сказал, что получил подобное сообщение, и что переживаю за сестренку. Мне ответили, что это правда, что Салтанат убита, выразили соболезнования и сказали, что мне надо проехать в "Гастроцентр". Я, честно, не поверил, подумал, что ошиблись. Заказал такси и выехал туда. В этот момент мне позвонил отец, до него тоже дошли истории через соцсети. Я сказал, что не знаю, что еду в "Гастроцентр", что разберусь... Я приехал туда, подошел к следователю. Он мне сказал, что наверх мне нельзя, что там криминалисты. На мой вопрос, что случилось, они сказали мне: "Салтанат была убита", и что наверху криминалисты. Я спросил: "Он тоже там?". Они мне ответили: "Нет, его увезли". В этот момент я понимаю, что мне нужно позвонить отцу, потому что он ждет. Я собрался с мыслями, позвонил отцу и сказал: "Да, папа, это правда, Салту убили", – резюмировал Айтбек Амангельды.

Он же сообщил, что когда в последний раз говорил с сестрой, она была расстроенная и грустная.

27 марта в Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева.