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Законодательство РК

Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию в суде

Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию в суде, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 16:20 Фото: ortcom.kz
Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой, озвучил в суде 11 марта 2024 года свою позицию, сообщает Zakon.kz.

Судья Айжан Кульбаева, обращаясь к подсудимому Куандыку Бишимбаеву, спросила, понятна ли ему суть предъявленного обвинения.

"Да, суть обвинения мне понятна, но вину я не признаю", – ответил экс-министр.

Также судья разъяснила Бишимбаеву, что ч. 2 ст. 99 УК РК относится к категории особо тяжких преступлений.

"По делам данной категории законом предусмотрено рассмотрение судом с участием присяжных заседателей. У вас какое мнение? В материалах уголовного дела у вас имеется заявление о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей".Айжан Кульбаева

В ответ подсудимый заявил, что хотел бы, чтобы его дело рассматривали "с участием присяжных заседателей".

"Я хотел бы, чтобы суд проходил в открытом процессе, чтобы участвовала пресса и материалы транслировались. Это мое ходатайство".Куандык Бишимбаев

Ранее сообщалось, что в Астане начались предварительные судебные слушания по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

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9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января стало известно, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

26 февраля в пресс-службе столичного горсуда уточнили, что уголовное дело в отношении подозреваемых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью.

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