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Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году

ключи от дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 12:28 Фото: акимат Астаны
По данным на 30 марта текущего года, в очереди на получение социального жилья в столице состоят 40 878 граждан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В очереди граждане состоят по категориям дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также:

  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи;
  • социально уязвимые слои населения;
  • государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие;
  • граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В 2024 году управлением жилья и жилищной инспекции столицы планируется предоставление 3382 квартир, в том числе в рамках программы арендного жилья без права выкупа для социально уязвимых слоев населения и многодетных семей; кредитного жилья; арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи; в рамках региональной программы "Елорда жастары".

ключи, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 12:28

Фото: акимат Астаны

На сегодняшний день из указанного числа квартир распределили 1342. Напомним, в столице в рамках программы реновации ветхого жилья предусматривают снос аварийных домов и переселение жителей столицы в новое жилье. В 2024 году жители 60 аварийных домов переселят в 1400 квартиры, это порядка 4200 жителей столицы будут обеспечены новым жильем.

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