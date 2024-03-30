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В Актюбинской области восстановили мост после паводков

В Актюбинской области восстановили мост после паводков, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 13:50 Фото: QazAvtoJol
В Иргизском районе на трассе Самара – Шымкент восстановили мост, на котором ранее временно ограничили движение транспорта из-за частичного обвала и размыва одной из сторон моста, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "КазАвтоЖоле", по размытому паводком мосту после восстановительных работ первыми прошли две "ГАЗели", перевозящие продукты для жителей села Нура. Дорожники отчитались, что восстановили мост за сутки.

По словам председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархана Иманашева, на данный момент завершены работы по демонтажу двенадцати переходных плит и демонтажу 100 погонных метров криволинейного бруса в направлении к селу Иргиз с правой стороны дороги.
"В целом для выполнения работ, которые велись круглосуточно, были задействованы 4 погрузчика и 65 самосвалов, а также множество рабочих. Паводок продолжается, ожидается увеличение уровня воды в реке Иргиз. Поэтому мы готовим дополнительные запасы инертного материала. Уже заготовлено 5000 тонн бутового камня. Сейчас не время расслабляться. Мы продолжаем работать в режиме ЧС".Дархан Иманашев
Отмечается, что данный мост был построен в 2009 году и является частью международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай". Его длина составляет 197 метров, а ширина проезжей части – 11 метров.
Паводки-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 13:50

Фото: "КазАвтоЖол"

Также сообщается, что работы по укладке бутового камня на месте размыва начались незамедлительно – не дожидаясь снижения уровня воды.

28 марта размыло правую сторону моста на 1132-м километре трассы республиканского значения Самара –Шымкент, что привело к частичному обвалу и временному ограничению движения для всех видов транспорта.


В селе Берсиева Уилского района Актюбинской области летчики Минобороны экстренно спасли людей с крыши утопающей хозпостройки.

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