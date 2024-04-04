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В Астане начали очередную дератизацию

В Астане начали очередную дератизацию, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 08:23 Фото: сайт Астаны
В столичном управлении окружающей среды предупредили жителей Астаны, что в рамках стартовавшей дератизации ядовитые приманки будут раскладывать в парках, на поймах рек, каналов, водоемов и кладбищах, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Астаны, планируется обработка и более 28 тыс. жилых домов. Жители частного сектора будут получать специальные ядоприманки бесплатно, также на месте будет проводиться инструктаж безопасности. Дератизация будет проходить в 3 тура (дезинфекторы будут заходить в каждый жилой массив по три раза). 

Домовладельцам следует не забывать о мерах предосторожности и раскладывать ядоприманки в труднодоступных от детей местах: в подвалах или на крыше дома.

Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты Бромадиолон и Бродефор, разрешенных к применению в РК.

В прошлом году в Астане начали травить крыс и мышей 7 апреля.

 

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