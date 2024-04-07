Аким Атырауской области встретился с бабушкой из видеоролика

Бабушкой, помогавшей заполнять мешки землей, оказалась 92-летняя жительница села Бейбарыс, труженица тыла Кожиева Орынша Токтыбаккызы.

Орынша Токтыбаккызы – мать 10 детей, имеет 16 внуков и 10 правнуков. До 70 лет работала в совхозе "Первомайский" земледельцем и кормоводом.



Серик Шапкенов лично поблагодарил пожилую женщину, помогавшую в берегоукреплении реки Урал, и рассказал о режиме ЧС, введенном в Атырауской области.





"Вся страна узнала о вашей помощи коллективу школы села Бейбарыс в берегоукрепительных работах. Я благодарен вам за ваш самоотверженный труд лично. Вы являетесь примером для молодежи, внося свой вклад в работу по подготовке к паводку. Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом. Он передал слова поддержки всем жителям нашей области. Я решил донести его слова до вас лично", – обратился к пенсионерке Серик Шапкенов.

В свою очередь Орынша Токтыбаккызы рассказала акиму, что решила помочь коллективу школы, в которой работала после выхода на пенсию.

"Возраст у меня уже приличный, поэтому все, чем я смогла помочь, – это раскрывать мешки для заполнения их землей. Природа очень непредсказуема, это я знаю из жизненного опыта, поэтому к паводкам лучше подготовиться заранее", – рассказала 92-летняя женщина.

В свою очередь Серик Шапкенов сообщил героине завирусившегося видеоролика о том, что сегодня в Атырауской области был объявлен режим ЧС. Это было сделано для эффективной подготовки местных исполнительных органов и соответствующих служб к предстоящим паводкам, и повода для беспокойства и паники нет.