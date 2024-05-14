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Как происходит принудительный выкуп доли у участника ТОО

Как происходит принудительный выкуп доли у участника ТОО, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:00 Фото: Zakon.kz
На портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" продолжается обсуждение нюансов и тонкостей принудительного выкупа доли у участника ТОО.

О чем будем говорить

  • Понятие существенного вреда участникам ТОО как основания для выкупа доли.
  • Соотношение существенного вреда и существенного нарушения обязанностей участником.
  • Нарушение участником обязанности принимать участие в управлении делами ТОО как основание для выкупа.
  • Иные меры правовой защиты при причинении существенного вреда.
  • Регулирование выкупа соглашением участников, возможность арбитража.
  • Процедура выкупа доли и оценка доли при выкупе.
  • Возможность применения в АО положений о выкупе долей в ТОО.

Модератором выступает Аскар Калдыбаев, директор Центра корпоративного и банкротного права Talpyn, к. ю. н., LL.M.

Спикеры

  • Сергей Климкин, профессор Университета Нархоз, к. ю. н.
  • Елена Нестерова, ассоциированный профессор ВШП "Адилет" Каспийского университета, к. ю. н.
  • Светлана Штополь, партнер юридической фирмы Integrites.

Запись первого эфира можно посмотреть по ссылке.

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Анастасия Московчук
ПРАВМЕДИА Казахстан 2024 год
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