Как происходит принудительный выкуп доли у участника ТОО
Фото: Zakon.kz
На портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" продолжается обсуждение нюансов и тонкостей принудительного выкупа доли у участника ТОО.
О чем будем говорить
- Понятие существенного вреда участникам ТОО как основания для выкупа доли.
- Соотношение существенного вреда и существенного нарушения обязанностей участником.
- Нарушение участником обязанности принимать участие в управлении делами ТОО как основание для выкупа.
- Иные меры правовой защиты при причинении существенного вреда.
- Регулирование выкупа соглашением участников, возможность арбитража.
- Процедура выкупа доли и оценка доли при выкупе.
- Возможность применения в АО положений о выкупе долей в ТОО.
Модератором выступает Аскар Калдыбаев, директор Центра корпоративного и банкротного права Talpyn, к. ю. н., LL.M.
Спикеры
- Сергей Климкин, профессор Университета Нархоз, к. ю. н.
- Елена Нестерова, ассоциированный профессор ВШП "Адилет" Каспийского университета, к. ю. н.
- Светлана Штополь, партнер юридической фирмы Integrites.
Запись первого эфира можно посмотреть по ссылке.
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