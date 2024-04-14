Участок трассы восстановили в Маркаколе

14 апреля аким ВКО Ермек Кошербаев во время облета паводкоопасных районов ознакомился с ходом восстановительных работ на участке трассы областного значения Теректы – Урунхайка – Тоскаин (участок перевала Мраморный), сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 12 апреля на трассе произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.

Фото: пресс-центр ВКО

Восстановительные работы начались в тот же день. Была привлечена тяжелая техника, специалисты МИО и "ОблШығысЖол".

Фото: пресс-центр ВКО

"В воскресенье глава региона ознакомился с ходом работ. По состоянию на 16:00 движение на участке трассы было восстановлено". Пресс-служба акимата ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Также в области по поручению Ермека Кошербаева эксперты по почве и дорожники начали работу по выявлению подобных рисков на других участках.