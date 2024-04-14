Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Участок трассы восстановили в Маркаколе

восстановление дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 21:56 Фото: пресс-центр ВКО
14 апреля аким ВКО Ермек Кошербаев во время облета паводкоопасных районов ознакомился с ходом восстановительных работ на участке трассы областного значения Теректы – Урунхайка – Тоскаин (участок перевала Мраморный), сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 12 апреля на трассе произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.

восстановление дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 21:56

Фото: пресс-центр ВКО

Восстановительные работы начались в тот же день. Была привлечена тяжелая техника, специалисты МИО и "ОблШығысЖол".

восстановление дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 21:56

Фото: пресс-центр ВКО

"В воскресенье глава региона ознакомился с ходом работ. По состоянию на 16:00 движение на участке трассы было восстановлено". Пресс-служба акимата ВКО
восстановление дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 21:56

Фото: пресс-центр ВКО

Также в области по поручению Ермека Кошербаева эксперты по почве и дорожники начали работу по выявлению подобных рисков на других участках.

Читайте также

казахстанские миротворцы
Угрожает ли опасность казахстанским миротворцам на Голанских высотах
Тюльпаны Борщова, Барсакельмесский заповедник, Красная книга
Краснокнижные тюльпаны расцвели в одном из заповедников Казахстана
Казахстан
В Западно-Казахстанской области продолжается борьба со стихийным бедствием
Елена Беляева
Ермек Кошербаев Восточно-Казахстанская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
видео казахстанской природы
Алматинского фотографа призвали не делиться локациями красивых мест Казахстана
паводки, Актюбинская область
Казгидромет: В трех областях есть риск второй волны паводков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: