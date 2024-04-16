Как уволенным казахстанцам получить соцвыплаты от государства

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 16 апреля 2024 года напомнили, что уволенные работники получают от государства социальные выплаты по потере работы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные казахстанцы получают соцвыплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере до 45% от потерянного дохода.

В Минтруда отметили, что для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале egov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Также эту услугу в онлайн-режиме можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия, необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически". Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 апреля 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 122,6 тыс. человек, при этом 66,8 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 18,3 млрд тенге.

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу". Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 марта 2024 года численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 106,3 тыс. человек. При этом, как уточнили в Минтруда, 49,8 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 12 млрд тенге.