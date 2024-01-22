Какие соцвыплаты получают казахстанцы

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК сегодня, 22 января 2024 года, предоставили информацию по социальным выплатам по случаю утраты трудоспособности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 2023 году из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) порядка 1,3 млн казахстанцев получили социальные выплаты на сумму 750,7 млрд тенге, что на 70% больше по сравнению с 2022 годом.

Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности

Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, которое выплачивается за счет бюджетных средств. Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности в степени от 30% до 100%, установленной медико-социальной экспертизой, и независимо от продолжения трудовой деятельности.

В 2023 году данную выплату получили более 100 тыс. человек на сумму 38,7 млрд тенге, что на 27% больше по сравнению с 2022 годом. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 47 445 тенге.

Социальная выплата по случаю потери кормильца

Социальная выплата по случаю потери кормильца назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, которое выплачивается за счет средств бюджета. Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае очной формы обучения – до 23 лет.

В прошлом году указанную выплату получили 64,3 тыс. семей, потерявших кормильца, на сумму 26,8 млрд тенге, что больше на 26% по сравнению с суммой за 2022 год. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 51 574 тенге.

Социальная выплата по случаю потери работы

Социальная выплата по случаю потери работы назначается участнику системы соцстрахования, независимо от причины его увольнения. Главное условие – регистрация в качестве безработного. Выплата осуществляется от одного до шести месяцев в зависимости от стажа участия в системе.

Размер выплаты зависит от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года перед регистрацией в качестве безработного,

стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода, который был увеличен 1 января 2023 года с 40% до 45%.

В 2023 году данная выплата осуществлена на сумму 49,9 млрд тенге, ее получили 224,1 тыс. человек, что более чем в два раза превысило количество получателей за 2022 год. Рост связан с внедрением Цифровой карты семьи, в рамках которой выплата по потере работы назначается проактивно, а также с востребованностью у граждан электронной формы подачи обращений на выплату через порталы Электронного правительства и Электронной биржы труда, а также мобильные приложения некоторых банков второго уровня. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил порядка 60 тыс. тенге.

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

В 2023 году эту единовременную выплату получили 287,5 тыс. человек на общую сумму 348,2 млрд тенге, которая почти в два раза больше по сравнению с суммой за 2022 год. Средний размер назначенной выплаты составил 1 244 813 тенге.

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначается участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

В 2023 году данная выплата назначена 312,7 тыс. человек, ее ежемесячный средний размер составил 68 957 тенге. Выплата произведена на сумму 287 млрд тенге, что на 67% больше по сравнению с 2022 годом. Рост указанной выплаты связан с увеличением с января 2023 года периода выплаты с одного года до полутора лет.

"Таким образом, социальная защита работающих граждан, участвующих в системе обязательного социального страхования, гораздо выше, чем неработающих". Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее в Минтруда предоставили информацию по пособиям и социальным выплатам, которые получают многодетные семьи, а также граждане по инвалидности и потере кормильца. Подробности по ссылке.