Какие улицы перекроют в Алматы 21 апреля

Акимат Алматы проинформировал жителей города о частичном перекрытии дорог в день полумарафона. Спортивное мероприятие пройдет 21 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в соревновании примут участие более 8 тыс. человек. Стартуют бегуны от Парка первого президента по проспекту Аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе.

Отмечено, что 21 апреля с 00:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции.

План перекрытия дорог:

старт будет дан в Парке первого президента в 07:00. Движение на участке дороги по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои будет перекрыто с 00:00 до 11:00 21 апреля. Южная сторона будет открыта;

движение по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до пр. Назарбаева будет перекрыто с 06:45 до 09:10. Южная сторона будет свободна для передвижения;

движение на участке дороги пр. Сейфуллина от пр. аль-Фараби до пр. Абая с 07:10 до 08:30 будет полностью перекрыто;

движение по южной стороне пр. Абая от ул. Саина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 08:10 до 10:40. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта;

движение по южной стороне пр. Абая от ул. Сейфуллина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 07:20 до 09:00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта;

движение по восточной стороне ул. Саина от пр. аль-Фараби и до пр. Абая с 08:00 до 09:40 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В последний раз в городе перекрывали дороги из-за зимнего забега. Он состоялся 25 февраля 2024 года.