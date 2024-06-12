Какие улицы перекроют в Астане 16 июня
Фото: gov.kz
16 июня 2024 года в Астане состоится полумарафон. На время проведения забега будет частично перекрыто движение на дорогах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Отмечено, что движение будет открываться поэтапно. К 10 часам утра его полностью восстановят.
Маршрут забега проложен от EXPO через знаковые достопримечательности города: мимо монумента "Байтерек", торгового центра "Хан Шатыр", Дворца Независимости, Ботанического сада, Дворца мира и согласия, Абу-Даби Плазы и Национального музея.
В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:
- движение по ул. Туркестан от улицы 28/4 до ул. Сыганак будет перекрыто с 06:30 до 07:30;
- движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. Ж. Нажимеденова будет перекрыто с 07:10 до 08:35;
- движение по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсыздык будет перекрыто с 07:10 до 08:35;
- движение по пр. Тауелсыздык от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынулы будет перекрыто с 07:20 до 08:00;
- движение на участке дороги ул. Туркестан от ул. Сыганак до ул. Кунаева будет перекрыто с 06:35 до 08:45;
- движение по ул. Кунаева от ул. Туркестан до пр. Туран будет перекрыто с 07:30 до 09:00;
- движение по ул. Кунаева вокруг территории ТРЦ "Хан Шатыр" будет перекрыто с 07:35 до 09:05;
- движение по ул. Достык от ул. Туран до ул. Акмешит будет перекрыто с 07:45 до 09:15;
- движение по ул. Акмешит от ул. Достык до ул. Туркестан вокруг МВЦ "EXPO" будет перекрыто с 07:05 до 10:00.
"В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ "EXPO") на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел".Пресс-служба акимата Астаны
Ранее стало известно, когда в Астане введут выделенную полосу для автобусов. Полоса общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева.
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