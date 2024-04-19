Ерболат Досаев осмотрел оползнеопасные участки в Алматы, строительство школы и другие соцобъекты

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда посетил ряд социально значимых объектов, чтобы узнать динамику строительства школы и лично увидеть благоустройство соццентра после реконструкции. Также глава города пообщался с жителями, от которых поступали те или иные жалобы.

Корреспондент Zakon.kz поехал на объезд вместе с главой мегаполиса.

В частности, градоначальник посетил строительную площадку учебного заведения по нацпроекту "Комфортная школа", которое в скором времени откроет свои двери для 2 тыс. маленьких жителей Медеуского района. Школа находится южнее Кульджинского шоссе.

Во время осмотра хода строительства школы решались вопросы по безопасному подъезду к образовательному учреждению, наличию удобной парковки, а также вопросы по инженерным коммуникациям. О текущем состоянии возведения школы Ерболату Досаеву рассказал заместитель председателя правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction" Амангельды Саттаров. Известно, что это акционерное общество определено дирекцией проекта.

При обсуждении нынешнего состояния возведения школы возник вопрос об организации парковочных мест возле учебного заведения.

"Школа площадью три гектара, трехэтажная. На текущий момент, после принятия корректировки плана детальной планировки (ПДП), есть вопрос по пересогласованию. У нас появилась дорога. Мы ее обсуждали с представителями ТРЦ Aport Mall East, которые просят дополнительно стоянку сделать на два объекта. Но нам общая парковка со школой не подойдет. Изначально мы ее планировали в другом месте, но тогда вопрос об участке для дороги, которая также необходима, не поднимался. Придется выкупать 25-30 соток", – отметил во время презентации Амангельды Саттаров.

На это аким сказал, что выкупать дополнительные территории в этой ситуации не требуется, следует использовать прилегающую к школе территорию, как изначально планировалось в проекте. "Нужно отдать парковку под школу", – заключил аким.

Сдача объекта в рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется до конца текущего года.

Следующим объектом для посещения стал мкр. Шуакты Турксибского района, где глава города ознакомился с оползнеопасными участками жилого массива, а также поговорил с жителями частных домов.



Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров доложил главе города о решении в микрорайоне Шуакты многолетней проблемы с инженерной инфраструктурой.

Здесь завершена реализация проекта по строительству сетей электроснабжения. Проведенная менее чем за год модернизация 5,5 км сетей позволила снизить потери электроэнергии, сократить затраты на эксплуатацию и обеспечить более 1500 жителей качественным электроснабжением.

В этом же микрорайоне был реализован проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 17,4 км, из них 10 км – водопровод, 7,4 км – канализация. Проектом охвачены 9 улиц: Айша-Биби, Актасты, Береке, Волочаевская, Даудак, Майекты, Саялы, Теректы, Ыргайты. Проводившая работы подрядная организация "Мелиоратор" завершила строительство сетей в июне 2023 года с полным восстановлением асфальтного покрытия по ширине дороги.

Это обеспечило жителям микрорайона доступ к центральным сетям водоснабжения и водоотведения, создав более комфортные условия для проживания, за что горожане поблагодарили главу города.

Но в настоящее время существует проблема, которая сформировалась с годами, – канализационная сеть по улице Волочаевской функционирует не в полной мере, так как отсутствует необходимый уклон для стока канализации. Для решения этой проблемы разрабатывается проект строительства канализационно-насосного сооружения. В рамках социальной ответственности проектировщик проведет работы на бесплатной основе. Ориентировочный срок выхода государственной экспертизы – июнь 2024 года.

Житель дома, расположенного на улице Волочаевской, поделился с акимом тем, что ситуации с оползнями в этом жилом массиве случались неоднократно.



Фото: акимат Алматы

"Только официально зафиксировано два оползня. Но их было несколько, мы сами разгребали их своими руками. И ниже по улице в начале 2000-х были такие события. 10 лет назад после оползня углубили, расширили и сделали береговую сетку на реке. Но подпитка грунтовая осталась", – рассказал местный житель.

Глава города поручил в первую очередь обеспечить безопасность жителей. Кроме того, аким мегаполиса указал на необходимость строительства в микрорайоне ливневой канализации. Также дано указание провести гидрогеологические исследования и укрепить основания русла реки.

Фото: Zakon.kz

Очередным объектом, который осмотрел Ерболат Досаев, стал Социальный центр. Он расположился в реконструированном здании 1953 года постройки, который пустовал почти семь лет. Ремонтные работы были начаты с момента, когда районный акимат взял здание на баланс – с сентября 2023 года.







Фото: акимат Алматы

Как доложил главе города аким Турксибского района Бахытжан Акжаров, в рамках капитального ремонта усилены фундамент, стены, оконные и дверные проемы, проведены водопроводные, электрические и другие инженерные сети. Заменены кровля, напольное покрытие, внутренняя отделка. Также возведена пристройка для технических помещений. Кроме того, произведено благоустройство территории.

"Подобный центр в этом районе первый. Теперь его жители могут получить социальные услуги в одном месте. Здесь расположились районные Совет ветеранов, Общество инвалидов, филиал Централизованной библиотечной системы города Алматы и социальный клуб "Шыңға Өрлеу", предоставляющий дополнительное образование для детей из малообеспеченных семей с ежедневным охватом до 50 человек. Также в здании будет открыт Центр поддержки семьи Турксибского района".

Фото: акимат Алматы Также он уточнил, что ранее данные организации находились в разных частях района в помещениях, не всегда приспособленных для лиц различных категорий.

Аким города поручил профильным управлениям разработать типовой проект подобного центра, чтобы этот опыт можно было масштабировать на все районы.

Фото: акимат Алматы

Следующая точка в расписании акима – рынок "Алматы-1" в Турксибском районе, который модернизируется.

Данный рынок функционирует в мегаполисе с 1938 года. Его площадь составляет 7 тыс. кв. м, в нем расположено 570 торговых точек контейнерного типа без отопления и подключения к инженерным сетям. Здания рынка, построенные в 40-50-е годы прошлого века, изношены и не соответствуют современным стандартам безопасности и торговли.

Акиму рассказали, что в рамках модернизации рынка будут созданы комфортные условия для торговцев и посетителей, включая холодильные камеры для хранения скоропортящихся продуктов и обеспечение теплом. Также проектом предусмотрены лифты, эскалаторы, подземная и наземная парковки, ресторанный двор, пешеходная зона и другие.

"После модернизации здесь будет создано более 2 тыс. рабочих мест, торговая площадь увеличится до 28 тыс. кв. м. На сегодня завершены котлованные, железобетонные работы по цокольному этажу. Возведен металлический каркас наземного первого и второго этажа первого корпуса. Завершена заливка бетона межэтажного перекрытия. В настоящее время возводятся лестничные марши. Начаты работы по монтажу автономной газовой котельной. Приобретены грузопассажирские лифты для первого корпуса. Готовится противопожарная обработка металла каркаса здания", – отчитался о проделанной работе генеральный директор рынка "Алматы-1" Канат Уансынов.

В соответствии с поручением акима города строительство первого корпуса, куда будут перемещены торговцы из контейнеров, должно завершиться до конца текущего года.

Фото: Zakon.kz

Весь комплекс будет состоять из четырех блоков, включающих продовольственный и вещевой рынки, якорные зоны для арендаторов, рестораны, административную часть, другие зоны для обслуживания населения, погрузочно-разгрузочные подъезды, подземный паркинг. В основе архитектурного решения комплекса лежит восточный стиль с высокими витражными проемами с арочным завершением и высокие порталы с национальным орнаментом.

Собственник планирует полностью завершить проект до 2027 года. Общая сумма инвестиций составляет более 7,3 млрд тенге.