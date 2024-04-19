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Законодательство РК

Полицейские подали в суд на руководство в ЗКО

Полицейские подали в суд на руководство в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 17:39 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции обратились с исками к начальству в специализированный межрайонный административный суд ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Инспекторы попросили принудить Департамент полиции назначить им жилищные выплаты.

"Согласно материалам административных дел, решением жилищной комиссии Департамента полиции в связи с наличием в собственности сотрудников ипотечного жилья, в постановке на очередь на жилье и назначении жилищных выплат им было отказано", – сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда 19 апреля.

Тогда полицейские обратились в суд. Они пояснили, что покупали жилье в ипотеку и оплачивают ежемесячные выплаты по кредитам. Истцы просили суд признать их нуждающимися в жилье и обязать работодателя выплачивать жилищные выплаты.

"Решениями Специализированного межрайонного административного суда ЗКО, после проверки решения жилищной комиссии Департамента, в соответствии с п. 3 ст. 101-5 закона РК "О жилищных отношениях" за истцами признано право на получение жилищных выплат и их использовании в целях погашения ранее полученного ипотечного кредита (займа)", – сообщили в суде.

В итоге суд обязал Департамент полиции принять "благоприятный административный акт о назначении жилищных выплат сотрудникам. Судебные акты вступили в законную силу".

Бывший сотрудник полиции в 2023 году через Конституционный суд оспорил лишение его пенсии из-за совершения преступления средней тяжести и лишения звания подполковника. 

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