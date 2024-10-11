Автор петиции о возврате времени назад подал в суд: какое принято решение

В Специализированном межрайонном административном суде Астаны рассмотрели иск о признании незаконным решения по петиции "О возврате времени назад", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным суда, истец (автор петиции – Прим. ред.) мотивировал иск тем, что была нарушена процедура при рассмотрении петиции и принятии решения.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

"В соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса РК (АППК) была зарегистрирована петиция "Вернуть время обратно". Петиция собрала 50 тыс. голосов поддержки и была зарегистрирована. Рассмотрение петиции было поручено Министерству торговли и интеграции РК. Для формирования рабочей группы министерство направило письма заявителю, в Парламент Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и общественным объединениям с просьбой направить кандидатуры для включения в состав рабочей группы", – сказано в сообщении суда.

Письмом Мажилиса Парламента от 14 июня 2024 года для участия в рабочей группе были представлены кандидаты Әбіл Е.А. и Абенова М.А. Приказом министра от 21 июня 2024 года утвержден состав рабочей группы по рассмотрению петиции, депутат Әбіл Е.А. назначен заместителем руководителя рабочей группы.

"В рамках работы рабочей группы прошло три заседания – 21 июня, 16 июля и 2 августа 2024 года. 2 августа 2024 года по результатам рассмотрения петиции было принято решение об отказе в удовлетворении заявления", – напомнили в суде.

Там отмечают, что регистрация и учет петиций осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

Согласно статье 90-6 АППК по результатам рассмотрения петиции первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа, председателем местного представительного органа принимается одно из следующих решений:

1) о полном или частичном удовлетворении петиции;

2) об отказе в удовлетворении петиции.

"Процедура рассмотрения петиции и принятия решения по ней регламентирована нормами АППК. При рассмотрении исков об оспаривании решения по результатам рассмотрения петиции суд оценивает лишь соблюдение порядка и сроков рассмотрения петиции", – поясняют в суде.

С учетом отсутствия нарушений процедуры при рассмотрении петиции, судом отказано в удовлетворении иска .

Суд также отметил, что доводы истца о том, что в нарушение установленного порядка председателем заседания был депутат Мажилиса Республики Казахстан Әбіл Е.А. отклонены, поскольку установлено, что Әбіл Е.А. являлся заместителем руководителя рабочей группы.

"Каких-либо нарушений при формировании состава комиссии не допущено. Суд пришел к выводу, что обжалуемые решение и действия по рассмотрению петиции являются правомерными, совершены в пределах компетенции государственного органа, и процедурных нарушений не установлено", – резюмировали в суде.

Решение не вступило в законную силу.

Отметим, что это был второй иск против решения по петиции. Первый иск об оспаривании решения о переводе "часов" вернули без рассмотрения.

2 августа 2024 года министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев озвучил окончательное решение по петиции "Вернуть время назад". Как было отмечено в заявлении, изучение всех представленных рабочей группой данных и аргументов, научных исследований и рекомендаций подтвердило, что перевод ряда регионов Казахстана на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях.

