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В Алматы на месяц закроют проезд по одной из улиц

В Алматы на месяц закроют проезд по одной из улиц, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 11:53 Фото: akorda.kz
В Алматы с 24 апреля по 31 мая 2024 года частично ограничат движение для транспорта по улице Западный Желтоксан от улицы М. Ганди до улицы Тимирязева, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении городского акимата за 23 апреля, временные ограничения необходимы для замены магистрального трубопровода и среднего ремонта дорожного полотна.

"Проходящий под названным участком трубопровод, рассчитанный по нормативам на 25 лет службы, эксплуатируется уже более 32 лет – с 1992 года. Мониторинг показал, что за последние пять лет здесь зарегистрировано 17 повреждений", – подчеркнули специалисты.

Согласно графику работ:

  • с 07:00 до 22:00 движение для транспорта по улице Западный Желтоксан будет односторонним в северном направлении;
  • с 22:00 до 07:00 ежедневно и в выходные дни движение будет перекрыто в обе стороны.
Западный Желтоксан улица перекрытие, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 11:53

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, проезд с улицы Ганди в южном направлении с выездом на проспект аль-Фараби будет организован по улице Козыбаева.

"Параллельно со 2 мая Управлением городской мобильности начнутся работы по среднему ремонту улицы Западный Желтоксан от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева".Пресс-служба акимата Алматы

В начале будет производиться ремонт тротуаров и арычной сети, частичная замена поврежденных бордюров, затем фрезеровка асфальтного покрытия. После укладки трубопровода и нижнего слоя асфальтного покрытия будет произведена укладка асфальтобетона с применением полимера на всю ширину дороги.

К 1 июня движение будет полностью восстановлено.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Три дня назад стало известно о перекрытии еще одной улицы. С 23 апреля по 23 июня в Бостандыкском районе Алматы проведут плановую реконструкцию магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью. Для обеспечения безопасности проведения работ в этот период будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

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