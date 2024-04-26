Алматинцы частично остались без света

26 апреля 2024 года часть Алматы осталась без электричества. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аварийных отключений на сайте "Алатау Жарык Компаниясы". В компании дали пояснения Zakon.kz.

По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате ул. Шарипова-Кожамкулова-Абая- Жамбыла.

На карте указано, что ожидаемое время включения электричества составляет два часа.

Фото: azhk.kz

Также отмечено, что оперативно-выездные бригады уже работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

"В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуем обращаться в "Контакт-центр" ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99". Пресс-служба АО "АЖК"

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8771-718-24-39, 8771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".





"Диспетчерские пункты работают круглосуточно", – добавили в пресс-службе.

В последний раз об отключении света сообщалось 24 апреля 2024 года. Тогда из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и дождя отключилось электричество в нескольких районах. Аварии произошли в микрорайонах Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2.