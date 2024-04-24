Из-за бури несколько районов Алматы остались без электричества

24 апреля в Алматы из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и дождя отключилось электричество в нескольких районах. Аварии произошли в микрорайонах Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в АО "Алатау жарық компаниясы", дождь и сильный ветер привели к отключению в распределительной сети 6-10-0,4 кВ, в результате чего без электроснабжения остались потребители Алматы.

Фото: Zakon.kz

"Из-за ухудшившейся погоды и сильного ветра в Алматы произошли аварийные отключения электроэнергии. Территория отключения: мкр. Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2". АО "Алатау жарық компаниясы"

Также в компании отметили, что оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды. Ситуация в городе находится под контролем.

В данный момент работает телефон 8 (727) 356-99-99, обратившись на который можно узнать всю оперативную информацию о причине перебоев электроснабжения.

Ранее сообщалось, что ближе к вечеру 24 апреля в Алматы начался сильный ветер.

Отметим, что 13 апреля в одном из районов Алматы также временно отсутствовало электричество.