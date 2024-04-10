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Кому в марте казахстанские работодатели предлагали зарплату от 650 тысяч тенге

Кому в марте казахстанские работодатели предлагали зарплату от 650 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 10:58 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 10 апреля 2024 года рассказали, каким специалистам работодатели предлагали в марте зарплату от 650 тыс. тенге на электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ), сообщает Zakon.kz.

По данным Минтруда, в марте текущего года наибольший размер заработной платы работодатели предлагали:

  • инженерам по объективному контролю – в среднем от 650 тыс. тенге,
  • начальникам участков в добывающей промышленности – от 628 тыс. тенге,
  • главным строителям – от 627 тыс. тенге.

А среди соискателей самые высокие требования к заработной плате были на позицию:

  • заместителя начальника производства в строительстве – в среднем от 1,1 млн тенге,
  • мастера по добыче нефти – 937 тыс. тенге,
  • директора коммерческих предприятий – 819 тыс. тенге.
"В марте 2024 года на электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ) продолжилась тенденция снижения активности. Количество доступных вакансий упало на 7% по сравнению с февралем, достигнув отметки в 75,2 тыс. единиц, а число резюме сократилось на 29%, составив 80,8 тыс. единиц. Как и в предыдущем месяце, значительное уменьшение числа резюме в марте в большей степени было связано с неквалифицированными работниками: по сравнению с февралем количество предложений от данной категории сократилось на 40%, или 15,3 тыс. резюме".Пресс-служба МТСЗН РК

В квалификационной структуре, в целом, как отметили в Минтруда, наблюдался баланс между спросом и предложением. Так, порядка трети всех вакансий (21 тыс.) относились к высококвалифицированным кадрам, 48% (36 тыс.) вакансий – среднеквалифицированным и 24% (18,2 тыс.) были размещены для неквалифицированного персонала.

При этом в марте, как и в феврале, большинство вакансий (80%) были размещены юридическими лицами.

Количество вакансий увеличилось только в четырех регионах Казахстана:

  • в Карагандинской области (+16%, или 919 вакансий),
  • Абайской области (+11%, или 256 вакансий),
  • Северо-Казахстанской области (+8%, или 210 вакансий),
  • Кызылординской области (+6%, или 133 вакансии).
"Самую высокую активность в поиске работников продемонстрировали работодатели Карагандинской и Туркестанской областей: всего было размещено 6,8 тыс. и 4,7 тыс. вакансий, соответственно. Крупные города также активно участвовали в формировании спроса на рынке труда: в Алматы было опубликовано 6,3 тыс., а в Астане – 6 тыс. вакансий. Таким образом, эти четыре региона сформировали около трети от общего числа вакансий на ЭБТ в марте", – рассказал директор Департамента стратегии и анализа больших данных АО "ЦРТР" Бахтияр Жазыкпаев.

Больше всего резюме было размещено от соискателей из Туркестанского региона (10 тыс. резюме), а также Алматинской области и Алматы (по 5,6 тыс. резюме).

"В региональном распределении резюме и вакансий сохраняется дисбаланс. В южных регионах, где традиционно наблюдается избыток рабочей силы, на одну вакансию приходится два соискателя. В то время как в северных районах на одно резюме приходится две вакансии. Таким образом, в марте на рынке труда наблюдалось снижение активности, в особенности среди соискателей неквалифицированного труда. В то же время квалификационная структура вакансий остается сбалансированной, с преобладанием предложений для средне- и высококвалифицированных специалистов".Пресс-служба МТСЗН РК

Кому в феврале 2024 года казахстанские работодатели предлагали самые высокие размеры заработной платы на ЭБТ, можете узнать здесь.

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