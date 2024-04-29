Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будут работать ЦОНы на майские праздники

Как будут работать ЦОНы в праздничные дни, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 10:37 Фото: gov4c.kz
Появился график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные майские дни, сообщает Zakon.kz.

В "Правительстве для граждан" 29 апреля сообщили, что порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае изменится, так как казахстанцев ожидают три государственных праздника.

"Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая. Отметим, что в субботу 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные – до 20:00. При этом, 8 мая – рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00", – сообщили в организации.

С 10 мая фронт-офисы вернутся к стандартному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

Как казахстанцы отдохнут в мае, можно узнать здесь.

Читайте также

Жителей сразу трех регионов Казахстана предупредили об антитеррористических учениях
Жителей сразу трех регионов Казахстана предупредили об антитеррористических учениях
Прения по делу Куандыка Бишимбаева отложили
Прения по делу Куандыка Бишимбаева отложили
Ирина Капитанова
ЦОН Казахстан СпецЦОНы ЦОНы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
штормовое предупреждение
Град, гроза и шквал: в каких областях РК объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: