Как будут работать ЦОНы на майские праздники

Появился график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные майские дни, сообщает Zakon.kz.

В "Правительстве для граждан" 29 апреля сообщили, что порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае изменится, так как казахстанцев ожидают три государственных праздника.

"Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая. Отметим, что в субботу 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные – до 20:00. При этом, 8 мая – рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00", – сообщили в организации.

С 10 мая фронт-офисы вернутся к стандартному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

Как казахстанцы отдохнут в мае, можно узнать здесь.