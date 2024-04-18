Перенос дня отдыха на майские праздники: подписан приказ

И.о. министра труда и социальной защиты населения подписал приказ от 17 апреля 2024 года "О переносе дня отдыха в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая и День Победы – 9 мая.

4 мая будет рабочим днем.

Кроме того, 1 Мая казахстанцы отметят праздник единства народа Казахстана.