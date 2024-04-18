Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Перенос дня отдыха на майские праздники: подписан приказ

Перенос дня отдыха в мае: подписан приказ, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 11:59 Фото: Zakon.kz
И.о. министра труда и социальной защиты населения подписал приказ от 17 апреля 2024 года "О переносе дня отдыха в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", – говорится в документе. 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая и День Победы – 9 мая.

4 мая будет рабочим днем.

Кроме того, 1 Мая казахстанцы отметят праздник единства народа Казахстана.

Читайте также

Сенат вернул в Мажилис законопроект, запрещающий въезд в Казахстан педофилам и экстремистам
Сенат вернул в Мажилис законопроект, запрещающий въезд в Казахстан педофилам и экстремистам
Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Что приохотит на водохранилищах в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: