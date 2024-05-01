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День единства народа Казахстана: Ерболат Досаев наградил участников борьбы с паводками

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:07 Фото: акимат Алматы
В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Торжественное мероприятие посетил аким города Алматы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтеров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана и других участников борьбы с паводками.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:07

Фото: акимат Алматы

Аким города Алматы Ерболат Досаев поблагодарил меценатов Ассамблеи народа Казахстана, которые приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков, а также волонтеров, сотрудников коммунальных служб и предприятий, командированных в ЗКО для участия в противопаводковых мероприятиях.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:07

Фото: акимат Алматы

Благодарственные письма от имени главы города получили:

  • Долкунтай Абдулхалил – председатель республиканского культурного центра уйгуров Казахстана;
  • Махмуд Эльяс – председатель общественного объединения "Афганский центр "Ариана";
  • Гахраман Садиев – председатель филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в Алматы;
  • Андрей Шин – председатель общественного объединения "Алматинский корейский национальный центр";
  • Абубакир Войнце – председатель общественного объединения "Казахстанское общество дунган";
  • Манас Ташибеков – заместитель председателя общественного объединения "Кыргызский этнокультурный центр "Мурас";
  • Рустам Кайрыев – куратор представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы, руководитель Штаба по сбору гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате паводков АНК в Алматы;
  • Анна Торосян – председатель представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы;
  • Омар Мохаммедсаруар – член представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы;
  • Гани Кандиев – волонтер, эксперт Общественного совета Алматы;
  • Сакен Ибраймов – водитель-механик "Алматы Тазалык";
  • Оразгали Омар – волонтер;
  • Окас Куаныш – водитель самосвала "Констракшн групп Самрук";
  • Айдар Султанов – инженер-дорожник "Adala Construction";
  • Асанова Шолпан – старший приемосдатчик груза и багажа станции Алматы-1 и др.

Концертную программу открыла композиция "Великая земля" в исполнении группы "ЖасStars". Для зрителей выступили творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль "Агугай", группа "Дервиши", Анжелика Шагарова, ансамбль "Наири", ансамбль "Казан Нурлары" (Татарстан), ансамбль "Узбегим" (Узбекистан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев "Бахар", дуэт "Эламан" (Кыргызстан), Роман Ким и группа "МузАрт".

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:07

Фото: акимат Алматы

Перед Дворцом Республики также развернулась благотворительная ярмарка и гастрофестиваль. Более 10 рестораторов представили национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь. Вырученные средства будут перечислены в корпоративный фонд "Демеу Қазақстан қоры" для ликвидации последствий паводков.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:07

Фото: акимат Алматы

Праздничная программа продолжится благотворительным концертом Maxi Fest. На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: Айкын, Qanay, Ayree, группа КешYOU, Ильхан Ыксан, Бекзат Кунанбай, Сиситай, группа "Азия", Артур Давлетьяров, Айгерим Калаубаева, Улангасыр Ками и группа ALPHA.

Праздничные мероприятия также проходят во всех районах города.

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