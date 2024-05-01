День единства народа Казахстана: Ерболат Досаев наградил участников борьбы с паводками

В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Торжественное мероприятие посетил аким города Алматы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтеров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана и других участников борьбы с паводками.

Фото: акимат Алматы

Аким города Алматы Ерболат Досаев поблагодарил меценатов Ассамблеи народа Казахстана, которые приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков, а также волонтеров, сотрудников коммунальных служб и предприятий, командированных в ЗКО для участия в противопаводковых мероприятиях.

Фото: акимат Алматы

Благодарственные письма от имени главы города получили:

Долкунтай Абдулхалил – председатель республиканского культурного центра уйгуров Казахстана;

Махмуд Эльяс – председатель общественного объединения "Афганский центр "Ариана";

Гахраман Садиев – председатель филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в Алматы;

Андрей Шин – председатель общественного объединения "Алматинский корейский национальный центр";

Абубакир Войнце – председатель общественного объединения "Казахстанское общество дунган";

Манас Ташибеков – заместитель председателя общественного объединения "Кыргызский этнокультурный центр "Мурас";

Рустам Кайрыев – куратор представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы, руководитель Штаба по сбору гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате паводков АНК в Алматы;

Анна Торосян – председатель представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы;

Омар Мохаммедсаруар – член представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы;

Гани Кандиев – волонтер, эксперт Общественного совета Алматы;

Сакен Ибраймов – водитель-механик "Алматы Тазалык";

Оразгали Омар – волонтер;

Окас Куаныш – водитель самосвала "Констракшн групп Самрук";

Айдар Султанов – инженер-дорожник "Adala Construction";

Асанова Шолпан – старший приемосдатчик груза и багажа станции Алматы-1 и др.

Концертную программу открыла композиция "Великая земля" в исполнении группы "ЖасStars". Для зрителей выступили творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль "Агугай", группа "Дервиши", Анжелика Шагарова, ансамбль "Наири", ансамбль "Казан Нурлары" (Татарстан), ансамбль "Узбегим" (Узбекистан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев "Бахар", дуэт "Эламан" (Кыргызстан), Роман Ким и группа "МузАрт".

Фото: акимат Алматы

Перед Дворцом Республики также развернулась благотворительная ярмарка и гастрофестиваль. Более 10 рестораторов представили национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь. Вырученные средства будут перечислены в корпоративный фонд "Демеу Қазақстан қоры" для ликвидации последствий паводков.

Фото: акимат Алматы

Праздничная программа продолжится благотворительным концертом Maxi Fest. На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: Айкын, Qanay, Ayree, группа КешYOU, Ильхан Ыксан, Бекзат Кунанбай, Сиситай, группа "Азия", Артур Давлетьяров, Айгерим Калаубаева, Улангасыр Ками и группа ALPHA.

Праздничные мероприятия также проходят во всех районах города.