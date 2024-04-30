Как в Астане отпразднуют День единства народа Казахстана

Ряд культурных мероприятий, посвященных 1 мая 2024 года – Дню единства народа Казахстана, запланировали в Астане. Среди них – различные челленджи, концерты, круглые столы. Об этом рассказали в пресс-службе акимата столицы, сообщает Zakon.kz.

30 апреля в Евразийском гуманитарном колледже пройдут тематические кураторские часы, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана, а также круглый стол "Бар береке-бірлікте!"

В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, а также в нескольких колледжах пройдут лекции членов АНК, посвященные празднику.

В жилом массиве Железнодорожный 30 апреля пройдет конкурс рисунков "Татулык мекені" среди школьников.

Запланированы концертные мероприятия в детских музыкальных школах №1 и №3.

В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева состоится круглый стол, блиц-турнир "Полиязычие как казахстанский образовательный процесс".

В центре социального обслуживания "Жансая" пройдет концерт для сотрудников, родителей и получателей услуг.

Планируется проведение концертов, фестиваля национальных игр, конкурса рисунков в кризисном центре "Умит", в центре социального обслуживания "Қамқор", в центре социального обслуживания "Шарапат", в центре поддержки института семьи "Жанұя", в центре социального обслуживания "Нұрлы жүрек", в Центре активного долголетия.

В Казахском университете технологии и бизнеса состоится круглый стол, во Дворце школьников им. аль-Фараби – театрализованная и хореографическая композиция "Караван дружбы", а в Централизованной библиотечной системе – круглый стол со студентами "Страна дружбы".

В парке "Акжайык" на пересечении проспектов Богенбая и Жеңіс пройдет посадка деревьев с участием членов этнокультурных объединений.

30 апреля и 1 мая на Аллее писателей пройдет мероприятие по выразительному чтению стихов на разных языках мира. Также на аллее будет проведен конкурс рисунков на асфальте "Под одним шаңыраком", книжная выставка на тему "Ынтымағы жарасқан туған өлкем – Қазақстан" на базе библиотеки "Кітап қала", веселые старты среди маленьких жителей района Байконыр.

1 мая по городу планируется провести праздничное мероприятие "Баурсак объединяет" (раздача баурсаков).

В комедийно-драматическом театре им. А. Мамбетова состоится премьера спектакля "Акан сері", во дворце "Жастар" пройдет концерт "Сарайымыздың балалары", в Мемориально-музейном комплексе АЛЖИР" – выставка " Ұлт Бірлік – Ұлы байлық", в музее им. С. Сейфуллина – выставка "Бірлік дүни-береке", во Дворце школьников им. М. Утемисова – выставка "Бірлік жарасқан Казақстан!".

Во Дворце школьников по проспекту Б. Момышулы состоится ряд мероприятий, посвященных празднику. Также в средней школе №42 будет организована акция – поздравительный челлендж "Желаем мира и согласия" (с участием представителей разных этносов).

В Казахской национальной академии хореографии планируется провести круглый стол "Ынтымағы жарасқан Қазақстан".

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