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Газовая компания оспорит требование возвратить 1,2 млрд тенге казахстанцам

Газовая компания оспорит требование возвратить 1,2 млрд тенге казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:38 Фото: Zakon.kz
Крупнейшая газоснабжающая компания Казахстана "КазТрансГаз Аймак" намерена в суде обжаловать предписания Комитета по регулированию естественных монополий о возврате населению 1,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе компании заявили, что факты незаконного взимания денежных средств за услуги подключения жителей к газу отсутствуют.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" подключение осуществляется исключительно газораспределительной организацией, то есть АО "КазТрансГаз Аймак", и за счет подключаемых абонентов", - говорится в сообщении.

Компания акцентирует внимание на том, что сами потребители с жалобами к ним не обращались, а начиная с 2022 года "КазТрансГаз Аймак" оказывает услуги по опломбировке и вовсе бесплатно. 

Комментируя запрет на взимание денег за услуги подключения к газоснабжению, в компании отметили противоречивую судебную практику.

"Имеются три постановления Верховного Суда в пользу АО "КазТрансГаз Аймак", два постановления – против".

В заключении в компании сообщили, что другие субъекты естественных монополий также взимают плату за подключение потребителей.

Ранее комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК предписал АО "КазТрансГаз Аймак" вернуть казахстанцам 1,2 млрд тенге.

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