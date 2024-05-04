Газовая компания оспорит требование возвратить 1,2 млрд тенге казахстанцам
В
пресс-службе компании заявили, что факты незаконного взимания денежных средств
за услуги подключения жителей к газу отсутствуют.
"В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" подключение осуществляется исключительно газораспределительной организацией, то есть АО "КазТрансГаз Аймак", и за счет подключаемых абонентов", - говорится в сообщении.
Компания
акцентирует внимание на том, что сами потребители с жалобами к ним не
обращались, а начиная с 2022 года "КазТрансГаз Аймак" оказывает
услуги по опломбировке и вовсе бесплатно.
Комментируя запрет на
взимание денег за услуги подключения к газоснабжению, в компании отметили противоречивую
судебную практику.
"Имеются три постановления Верховного Суда в пользу АО "КазТрансГаз Аймак", два постановления – против".
В заключении в компании сообщили, что другие субъекты естественных монополий также взимают плату за подключение потребителей.
Ранее комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК предписал АО "КазТрансГаз Аймак" вернуть казахстанцам 1,2 млрд тенге.