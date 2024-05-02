Народный контроль: Минтранспорта и "КазАвтоЖол" запускают проект по контролю качества дорог
Проект стартовал 29 апреля 2024 года. Его цель заключается в том, что каждый житель страны может присоединиться к общественному контролю за строящимися дорогами республиканского значения. Министерство транспорта обеспечивает оперативное реагирование на обнаруженные проблемы и недостатки, проводя их устранение в кратчайшие сроки.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо оставить заявку,
позвонив на бесплатный номер колл-центра 1403. При регистрации потребуется
указать ФИО, контактные данные, а также область и населенный пункт проживания.
Графики выездов на объекты можно увидеть на официальном
сайте АО "НК "КазАвтоЖол" www.qaj.kz.
Широкомасштабный проект "Народный
контроль" призван сделать автодороги
республиканского значения более безопасными и качественными для всех участников
дорожного движения.