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Народный контроль: Минтранспорта и "КазАвтоЖол" запускают проект по контролю качества дорог

Минтранспорта и &quot;КазАвтоЖол&quot; запускают проект по контролю качества дорог, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:34 Фото: КазАвтоЖол
Министерство транспорта и "КазАвтоЖол" запускают широкомасштабный проект "Народный контроль" по контролю качества автомобильных дорог.

Проект стартовал 29 апреля 2024 года. Его цель заключается в том, что каждый житель страны может присоединиться к общественному контролю за строящимися дорогами республиканского значения. Министерство транспорта обеспечивает оперативное реагирование на обнаруженные проблемы и недостатки, проводя их устранение в кратчайшие сроки.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо оставить заявку, позвонив на бесплатный номер колл-центра 1403. При регистрации потребуется указать ФИО, контактные данные, а также область и населенный пункт проживания.

Графики выездов на объекты можно увидеть на официальном сайте АО "НК "КазАвтоЖол" www.qaj.kz.

Широкомасштабный проект "Народный контроль" призван сделать автодороги республиканского значения более безопасными и качественными для всех участников дорожного движения.

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