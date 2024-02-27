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"КазАвтоЖол" обратился к водителям

"КазАвтоЖол" обратился к водителям Фото: pxhere
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 27 февраля 2024 года, обратился к водителям, сообщает Zakon.kz.

Обращение к пользователя республиканских автомобильных дорог появилось в Telegram-канале нацкомпании.

"Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", – говорится в сообщении.

Также в "КазАвтоЖоле" рассказали, что в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях сохраняется неустойчивая погода:

  • в Кызылординской области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек, метель.
  • на севере Западно-Казахстанской области прогнозируют туман и гололед.

Подробнее о погоде в Казахстане с 27 по 29 февраля 2024 года можете узнать здесь.

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Казавтожол Западно-Казахстанская область Казахстан Кызылординская область
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