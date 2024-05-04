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Почему в Казахстане изменили формат ЭЦП

Почему в Казахстане изменили формат ЭЦП, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:43 Фото: gov4c.kz
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 4 мая 2024 года рассказали, почему изменился формат электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что Национальный удостоверяющий центр перешел от текущего процесса выдачи и использования двух ключей ЭЦП к применению только одного ключа, то есть физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ на алгоритме ГОСТ, который будет использоваться и для авторизации, и для подписи.

Цель – оптимизация процессов и упрощение процедуры получения, хранения и использования ключей ЭЦП.

"Одним из способов получения государственных услуг являются ключи электронной цифровой подписи. С внедрением новых цифровых технологий необходимо обеспечивать безопасность в текущих реалиях и использовать актуальные версии криптографических стандартов. Данный стандарт увеличил длину ключа ЭЦП в два раза по сравнению с предыдущим стандартом", – отметил и. о. председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Дмитрий Мун.

Ключевые изменения включают:

  • Одно регистрационное свидетельство: вместо двух регистрационных свидетельств, предназначенных для авторизации и подписи, теперь будет выпущено только одно, что упрощает процесс управления цифровыми ключами.
  • Срок действия старых ЭЦП: все ранее выпущенные ЭЦП до перехода на алгоритм ГОСТ 2015 будут поддерживаться до истечения срока их действия.
  • Простота обновления: для использования нового стандарта ГОСТ 2015 в мобильном приложении необходимо просто обновить приложение eGov Mobile.

Процедура использования новой ЭЦП в мобильном приложении eGov Mobile:

  1. Выберите "Вход/Регистрация" в верхнем левом углу приложения.
  2. Нажмите "Использовать мои ЭЦП" для авторизации.
  3. Активируйте опцию "Войти по ЭЦП ГОСТ 2015".
  4. Укажите путь к вашей ЭЦП и введите пароль.
  5. Подтвердите вход, нажав "Войти", и установите код быстрого доступа.
  6. Для увеличения безопасности используйте опцию биометрической идентификации через Face ID или Touch ID.

Также исключены из списка доступных следующие невостребованные шаблоны, предназначенные для использования юридическими лицами:

  • "Сотрудник с правом подписи финансовых документов".
  • "Сотрудник отдела кадров".

Ранее стало известно, что в Казахстане изменился формат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Это связано с тем, что 30 апреля 2024 года был реализован переход на криптографический стандарт (на один ключ ЭЦП). Что об этом нужно знать казахстанцам, рассказали в Национальном удостоверяющем центре (НУЦ) РК. Подробности здесь.

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