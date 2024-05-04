Почему в Казахстане изменили формат ЭЦП

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 4 мая 2024 года рассказали, почему изменился формат электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что Национальный удостоверяющий центр перешел от текущего процесса выдачи и использования двух ключей ЭЦП к применению только одного ключа, то есть физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ на алгоритме ГОСТ, который будет использоваться и для авторизации, и для подписи.

Цель – оптимизация процессов и упрощение процедуры получения, хранения и использования ключей ЭЦП.

"Одним из способов получения государственных услуг являются ключи электронной цифровой подписи. С внедрением новых цифровых технологий необходимо обеспечивать безопасность в текущих реалиях и использовать актуальные версии криптографических стандартов. Данный стандарт увеличил длину ключа ЭЦП в два раза по сравнению с предыдущим стандартом", – отметил и. о. председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Дмитрий Мун.

Ключевые изменения включают:

Одно регистрационное свидетельство: вместо двух регистрационных свидетельств, предназначенных для авторизации и подписи, теперь будет выпущено только одно, что упрощает процесс управления цифровыми ключами.

Срок действия старых ЭЦП: все ранее выпущенные ЭЦП до перехода на алгоритм ГОСТ 2015 будут поддерживаться до истечения срока их действия.

Простота обновления: для использования нового стандарта ГОСТ 2015 в мобильном приложении необходимо просто обновить приложение eGov Mobile.

Процедура использования новой ЭЦП в мобильном приложении eGov Mobile: Выберите "Вход/Регистрация" в верхнем левом углу приложения. Нажмите "Использовать мои ЭЦП" для авторизации. Активируйте опцию "Войти по ЭЦП ГОСТ 2015". Укажите путь к вашей ЭЦП и введите пароль. Подтвердите вход, нажав "Войти", и установите код быстрого доступа. Для увеличения безопасности используйте опцию биометрической идентификации через Face ID или Touch ID.

Также исключены из списка доступных следующие невостребованные шаблоны, предназначенные для использования юридическими лицами:

"Сотрудник с правом подписи финансовых документов".

"Сотрудник отдела кадров".

Ранее стало известно, что в Казахстане изменился формат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Это связано с тем, что 30 апреля 2024 года был реализован переход на криптографический стандарт (на один ключ ЭЦП). Что об этом нужно знать казахстанцам, рассказали в Национальном удостоверяющем центре (НУЦ) РК. Подробности здесь.