Новый формат ЭЦП: что об этом нужно знать казахстанцам

В Казахстане изменился формат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Это связано с тем, что сегодня, 30 апреля 2024 года, будет реализован переход на криптографический стандарт (на один ключ ЭЦП). Об этом рассказали в Национальном удостоверяющем центре (НУЦ) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно изменениям, физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ ЭЦП на алгоритме СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015 (ГОСТ 2015), который будет использоваться и для аутентификации, и для подписи.

Вместе с тем планируется исключить из списка доступных следующие невостребованные виды ключей ЭЦП, предназначенных для использования юридическими лицами:

"Сотрудник с правом подписи финансовых документов";

"Сотрудник отдела кадров".

"На сегодняшний день генерация открытых и закрытых ключей НУЦ РК производится на алгоритмах RSA и ГОСТ 34.310-2004. При этом информационные технологии и методы криптографического анализа непрерывно развиваются, в связи с чем НУЦ РК планирует осуществить переход на новый межгосударственный криптографический стандарт ГОСТ 2015", – говорится в сообщении.

При этом в НУЦ РК пояснили, что все регистрационные свидетельства, выпущенные до перехода на алгоритм ГОСТ 2015, будут поддерживаться до истечения срока их действия.

"Поддержка нового алгоритма ГОСТ 2015 будет обеспечиваться обновленным NCALayer. После выхода новой версии приложение автоматически предложит пользователю обновить NCALayer". Национальный удостоверяющий центр РК

О том, какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года, можете узнать по ссылке.