Вымогательство у замакима Павлодарской области: женщину приговорили к 3 годам лишения свободы

Ее взяли под стражу в зале суда и направят в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает Zakon.kz.

“Суд приговорил признать виновной в совершении уголовного правонарушения по ч. 4, п. 2 ст. 194 УК РК и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности”, – зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нурлан Айтбаев.

Судья пояснил, что наказание назначено ниже нижнего предела. Присяжные учли, что женщина не так давно потеряла ребенка с инвалидностью.

На жительницу Павлодара в ноябре 2023 года написал заявление заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов.

Он сообщал суду, что в апреле 2023 года безработная, вдова 1985 года рождения, состоящая в очереди на жилье по категории "семьи, имеющие, или воспитывающие детей инвалидов", познакомилась с ним в социальных сетях. Он вник в ее проблему и решил помогать.

Поэтому, по его словам, в последующем чиновник и новая знакомая поддерживали связь. В период с мая по сентябрь 2023 года он передавал ей в виде материальной помощи от 50 до 160 тыс. тенге.

А в сентябре 2023 года женщина обратилась с просьбой к Серику Батыргужинову передать ей 10 тысяч долларов США, но уже под угрозой распространения сведений об их связи и о якобы имевшем место изнасиловании в служебном кабинете заместителя акима области. Через месяц она затребовала 20 млн тенге, после чего он отправился в полицию.

Обвинитель по делу Азамат Гарифулла посчитал вину подсудимой доказанной и просил назначить ей наказание в виде семи лет лишения свободы, как предписывает нижний предел санкции за вымогательство, то есть требование о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего либо его близким, совершенное в особо крупном размере. Максимальный срок наказания за преступление – 15 лет.

Сама осужденная заявила суду, что это не вымогательство, а требование обещанного после инцидента "с изнасилованием в кабинете".

Как стало известно, постановлением суда второй ребенок женщины будет передан на попечение ее родственника. Приговор не вступил в законную силу.