#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Общество

В Павлодарской области педофила приговорили к 20 годам лишения свободы

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 20:01 Фото: Zakon.kz
Суд по уголовным делам Павлодарской области 18 декабря рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина М. по факту изнасилования, совершенного с применением насилия в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде, в соответствии с требованиями законодательства дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку его обстоятельства не подлежат публичному оглашению.

Вина подсудимого была доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Преступление отнесено к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

С учетом всех обстоятельств суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом приговоре. Пожизненный срок получил педофил из ЗКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Педофила приговорили к 20 годам в Павлодаре
18:34, 04 декабря 2024
Педофила приговорили к 20 годам в Павлодаре
Педофил изнасиловал девочку в Павлодарской области
19:01, 26 августа 2024
Педофил изнасиловал девочку в Павлодарской области
Изнасилование в кабинете: экс-начальнику полиции Талдыкоргана вынесли приговор
18:15, 30 апреля 2024
Изнасилование в кабинете: экс-начальнику полиции Талдыкоргана вынесли приговор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: