В Павлодарской области педофила приговорили к 20 годам лишения свободы
Как сообщили в суде, в соответствии с требованиями законодательства дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку его обстоятельства не подлежат публичному оглашению.
Вина подсудимого была доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.
Преступление отнесено к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
С учетом всех обстоятельств суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор суда в законную силу не вступил.
