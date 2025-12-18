В Павлодарской области педофила приговорили к 20 годам лишения свободы

Суд по уголовным делам Павлодарской области 18 декабря рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина М. по факту изнасилования, совершенного с применением насилия в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде, в соответствии с требованиями законодательства дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку его обстоятельства не подлежат публичному оглашению.

Вина подсудимого была доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Преступление отнесено к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

С учетом всех обстоятельств суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда в законную силу не вступил.

