Маркировка лекарств в Казахстане: здоровая нация или теневой контрафакт

С 1 июля 2024 года в Казахстане вводится обязательная маркировка и прослеживаемость всех лекарственных препаратов. Проблема контрафактных лекарств остро затрагивает каждого гражданина.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая десятая упаковка лекарственного препарата в развивающихся странах является контрафактной. В нашей стране ситуация не лучше: оборот фальшивых медицинских препаратов превышает заявленные 10-12%. Это не только экономический вопрос, но и прямая угроза жизни и здоровью нации.



Маркировка гарантирует потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемого лекарства для лечения. По сути является каждому лекарственному препарату выдается электронный паспорт с отражением источника происхождения и его пути следования до потребителя.

"Основной итог проекта – искоренение нелегальной торговли медикаментами, включая те, что используются в рамках государственных бюджетных медицинских программ и обязательного социального медицинского страхования. Это гарантированно скажется на уровне защиты здоровья населения страны. Кроме того, система маркировки даст возможность регулировать цены на лекарства. В настоящее время уже ведется работа по оснащению медучреждений необходимым оборудованием для чтения маркировочных кодов и интеграции соответствующих информационных систем". Нурлан Искаков, руководитель Комитета по медицинскому и фармацевтическому контролю министерства здравоохранения РК

Ценность маркировки

Внедрение системы цифровой маркировки и прослеживаемости медицинских препаратов – это шаг к обеспечению доступа к качественной медицинской помощи и защите от контрафакта.

Цифровая маркировка и прослеживаемость медицинских препаратов – это не прихоть, а жизненная необходимость. Система позволит отслеживать путь препаратов от производителя до покупателя, бороться с контрафактом и несанкционированной продажей. Ведущие страны уже давно осознали важность таких мер и активно внедряют системы маркировки и прослеживания.

Так, благодаря аналогичному механизму в соседнем Узбекистане смогли заблокировать продажи опасного препарата, от которого погибли 65 детей.

Этот случай является лишь вершиной айсберга. Нарушение требований нормативно-правовой документации приводит к тому, что некачественные препараты попадают в оборот, угрожая жизням десятков, если не сотен, тысяч людей.

Встает вопрос, что дороже: жизнь людей или частные интересы?

Стоимость маркировки определена в размере от 2,4 до 2,68 тг. Ее доля в финальном ценообразовании не превышает 1%. Ежегодная инфляция выше, чем стоимость маркировки. Есть другие экономические факторы, которые приводят к подорожанию товаров, но не маркировка.

Например, молочная продукция растет в цене и без маркировки. Если обратиться к реальным ценам и открытым материалам статистики, то увидим, что литр молока в среднем увеличился на розничной полке на 60% и никто не понимает принципов ценообразования. Своевременное введение маркировки молока бы сейчас дало ответ о причинно-следственных связях этого явления.

Для честного бизнеса маркировка - это способ расширить свою долю на рынке, выйти на новые рынки за счет вытеснения контрафакта, подделок и недобросовестной конкуренции.

"Мы ⁠готовы примерно на 80%. Работа ведется каждый день, согласовываем сейчас процессы нескольких отделов и коллег из разных стран, чтобы заводы и склады смогли подстроиться под новые реалии. Надеемся, что маркировка поможет нам бороться с серым импортом и контрафактом". Богдан Петров, логист в "Лаборатория Иннотек Интернасиональ"

Альберт Юмангулов, IT-специалист компании ТОО "Стофарм" добавил, что положительно относится к обязательной маркировке лекарственных средств.

"Наша компания сейчас активно занимается внедрением этой инициативы во все наши бизнес-процессы. Думаю, маркировка позволит устранить некачественный товар и обеспечит прозрачность товарооборота". Альберт Юмангулов

Противники порядка

У маркировки есть и противники, которые не желают порядка на рынке лекарственных препаратов, готовы рисковать здоровьем граждан ради собственных кратковременных выгод. Полная прозрачность и легальность рынка в РК принимается сообществом с радостью и вожделением наведения порядка. Противники маркировки часто апеллируют к предстоящим повышениям цен на препараты и закрытию небольших аптек возле дома, чтобы запутать обывателя.

Напомним, что с ноября 2022 года маркировка уже затронула 90 позиций лекарственных препаратов, поэтому местные производители и импортеры теперь продолжат наносить маркировку на весь перечень поставляемых и производимых лекарств.

Аптеки Казахстана уже продают маркированные препараты по сканированию DataMatrix кода. Отрасль, по сути, готова и ждет, чтобы очиститься от теневого оборота и недобросовестной конкуренции, а также обезопасить жизнь человека от приема контрафактных и опасных для жизни человека лекарств.

Что получает государство: эффект маркировки

Положительным результатом от введения маркировки и прослеживаемости товаров является увеличение поступления НДС и таможенной пошлины. За 2022–2023 годы выявлено нелегальной табачной продукции на сумму свыше 12 млрд тенге.

По обувной продукции в ИС МПТ зарегистрировано 3 745 участников при этом поступление НДС и таможенной пошлины от импортированной обувной продукции в 2021 году составило 7,8 млрд тенге, в 2022 году – 26,4 млрд тенге (рост более, чем в 3 раза, или 338%), в 2023 году – 30,7 млрд тенге (рост на 16% к 2022 году).

Данные цифры доказывают эффективность маркировки для экономики республики.