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Законодательство РК

В Казахстане маркировка лекарств вводится на препараты, произведенные с 1 июля

В Казахстане вводится маркировка лекарств только на произведенные с 1 июля, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 10:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановление правительства РК от 10 сентября 2020 года "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", устанавливает, что с 1 июня в Казахстане вводится обязательная маркировка лекарственных средств только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В правительстве считают, что это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.

Ранее планировалось, что маркировке будут подлежат все лекарственные средства, как ввезенные, так и произведенные в Казахстане.

Согласно перечню, маркировке подлежат:

  • пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;
  • спиртовые настойки;
  • кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;
  • лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;
  • препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;
  • средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;
  • препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;
  • водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;
  • мыло или другие продукты товарной позиции, содержащие медикаментозные добавки;
  • шампуни;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;
  • уголь активированный.

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