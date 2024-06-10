В Казахстане маркировка лекарств вводится на препараты, произведенные с 1 июля
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановление правительства РК от 10 сентября 2020 года "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", устанавливает, что с 1 июня в Казахстане вводится обязательная маркировка лекарственных средств только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
В правительстве считают, что это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.
Ранее планировалось, что маркировке будут подлежат все лекарственные средства, как ввезенные, так и произведенные в Казахстане.
Согласно перечню, маркировке подлежат:
- пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;
- спиртовые настойки;
- кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;
- лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;
- препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;
- средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;
- препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;
- водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;
- мыло или другие продукты товарной позиции, содержащие медикаментозные добавки;
- шампуни;
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;
- уголь активированный.
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