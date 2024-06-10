В Казахстане маркировка лекарств вводится на препараты, произведенные с 1 июля

Постановление правительства РК от 10 сентября 2020 года "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", устанавливает, что с 1 июня в Казахстане вводится обязательная маркировка лекарственных средств только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В правительстве считают, что это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.

Ранее планировалось, что маркировке будут подлежат все лекарственные средства, как ввезенные, так и произведенные в Казахстане.

Согласно перечню, маркировке подлежат: