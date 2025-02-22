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События

Две редкие операции впервые провели в Астане

две редкие операции впервые провели в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 14:19 Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
22 февраля на базе University Medical Center впервые в Астане по инициативе Министерства здравоохранения и благотворительного фонда AYALA проведены две редкие внутриутробные операции в рамках запущенного год назад проекта "Фетальная медицина", сообщает Zakon.kz.

Приглашенные российские эксперты – доктор медицинских наук, заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Кирилл Костюков и кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, специалист по патологиям беременности Виктория Сакало Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (г. Москва, Россия) вместе с командой UMC выполнили с ювелирной точностью коррекцию осложнений монохориальной многоплодной беременности: фето-фетального трансфузионного синдрома и синдрома обратной артериальной перфузии.

По словам специалистов, монохориальная двойня образуется из одной яйцеклетки. Эти дети генетически идентичны, они очень похожи, но и осложнения при такой беременности встречаются в два раза чаще, чем при бихориальной двойне.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Отмечается, что патологии при такой беременности связаны чаще всего с сосудистыми аномалиями развития плодов, когда наблюдаются сращенные сосуды, неравномерное кровоснабжение, что значительно повышает риски неблагоприятного исхода.

"В Казахстане за счет внедрения пренатальной диагностики в акушерской практике на сегодня имеется достаточный опыт раннего доклинического выявления подобных внутриутробных патологий. В первый день мастер-класса по фетальной медицине приняли участие главные внештатные специалисты по пренатальной ультразвуковой диагностике со всех регионов страны, а также руководители региональных Центров охраны плода", – рассказали в пресс-служба Минздрава РК.

В целом, за год работы программы по фетальной хирургии в Казахстане успешно проведены 35 внутриутробных операций, что позволило сохранить жизни 32 новорожденным.

В ближайшие годы планируется расширение программы, включая ежегодное проведение около 150 фетальных операций в ведущих медицинских центрах страны.

Как уточняется, пока этим занимаются только специалисты алматинского Центра детской кардиохирургии и столичного Центра материнства и детства.

Кроме того, для повышения доступности диагностики врожденных пороков в 15 перинатальных центрах открыты "Клиники одного дня". Более 30 тысяч беременных уже получили там комплексные обследования, что помогло выявить патологии на ранних сроках и предотвратить рождение детей с несовместимыми с жизнью аномалиями.

Ранее был опубликован список самых дорогих операций в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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