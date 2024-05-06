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В Акмолинской области запустили пилотный проект по Целям устойчивого развития Общественного Проектного офиса

В Акмолинской области запустили акселератор по Целям устойчивого развития Общественного Проектного офиса, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:56 Фото: УВП Акмолинской области
На площадке MIND в рамках совместной работы Общественного Проектного офиса Сената, Maqsut Narikbayev University и акимата Акмолинской области был запущен акселератор по Целям устойчивого развития ООН (ЦУР).

Работа семи проектно-исследовательских команд, сфокусированных на достижении целей устойчивого развития в течение 100 дней, намечена для реализации пилотных проектов в Акмолинской области. Ожидается, что акселератор станет важным инструментом для выработки эффективных решений и продолжения системной работы в рамках реализации ЦУР, передает управление внутренней политики.


В Акмолинской области запустили акселератор по Целям устойчивого развития Общественного Проектного офиса, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:56

Фото: УВП Акмолинской области


Выступая на совещании, первый заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов выразил признательность за инициативу запуска акселератора по Целям устойчивого развития именно в Акмолинской области.

"Учитывая, что фокус акселератора нацелен на совершенствование законодательства, мы видим возможность создать благоприятные условия для развития региона. Совместно с проектными командами наши специалисты уже приступили к детальному анализу текущей ситуации в регионе по целям устойчивого развития". Елдос Рамазанов

Кроме того, в Maqsut Narikbayev University состоялся сбор проектных команд, в котором приняли участие и представители акимата Акмолинской области.


В Акмолинской области запустили акселератор по Целям устойчивого развития Общественного Проектного офиса, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:56

Фото: УВП Акмолинской области


В рамках мероприятия организован обучающий модуль для проектных команд на тему "Устойчивое развитие в стратегиях регионов", где спикером выступила директор по развитию компании "Рейтинговое агентство "ESGQ"" Айжан Хамитова.

Завершилась встреча обсуждением и подготовкой презентаций проектными командами с участием закрепленных кураторов-депутатов Сената Парламента.


В Акмолинской области запустили , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:56

Фото: УВП Акмолинской области


К слову, для региона определены пять Целей устойчивого развития как "Хорошее здоровье и благополучие", "Качественное образование", "Достойная работа и экономический рост", "Устойчивые города и населенные пункты" и "Мир, правосудие и эффективные институты", где результаты работы будут запущены в виде пилотных проектов в Акмолинской области.

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