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К 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой

К 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 08:30 Фото: pxhere
Задача по стопроцентному обеспечению чистой питьевой водой населения Казахстана к 2025 году была поставлена главой государства в 2021 году в рамках Национального проекта развития регионов.

На тот период в Восточном Казахстане доступ к услугам водоснабжения имели 97% населения области (682,2 тыс. человек из 722,7 тыс.). Трудности в основном испытывали жители сельской местности. Из 356 сел региона всего 274, или 77%, были обеспечены водой: в 205 селах были построены водопроводные системы, в 69 – установлены блочно-модульные станции очистки воды. За три года 68 сел были обеспечены водоснабжением.

По сообщению руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлана Рамазанова, на сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. Это 719,6 тыс. человек из 727,1 тыс. жителей области. В городах люди на 99,9% обеспечены чистой питьевой водой, в селах – на 97,2%.

Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах. Из них 587 городских жителей и 6913 человек, проживающих в 14 неводообеспеченных селах и в трех населенных пунктах, где необходима реконструкция сетей водоснабжения.

Для обеспечения полного доступа населения к питьевой воде в 2024-2025 году в регионе запланирована реализация 16 проектов на общую сумму 17 468,9 млн тенге (РБ – 14 352,8 млн тенге; ОБ – 3 116,1 млн тенге). Из них три проекта будут реализованы в Усть-Каменогорске и Шемонаихе, а 13 – в сельской местности.

В текущем году планируется завершить восемь проектов. Есть потребность в софинансировании из областного бюджета в размере 1,4 млрд тенге по трем завершаемым проектам в с. Малоубинка Глубоковского района, с. Малеевск района Алтай и с. Убинка Шемонаихинского района.

К концу этого года доступ населения области к услугам водоснабжения составит 99,4%.

Восемь проектов по водообеспечению 4060 жителей региона, которые завершатся в 2025 году, вошли – реконструкция п. Комсомольский в г. Усть-Каменогорск с охватом 448 человек, реконструкции в селах Улкен-Нарын, Катон-Карагай с общим охватом 386 человек, строительство в с. Отрадное Уланского района (308 человек), с. Березовка (282 человека), с. Большая речка (381 человек) Шемонаихинского района. Также в разработке две ПСД по строительству в с. Асубулак (1633 человека) и реконструкции в с. Бозанбай (+ 613 человек) Уланского района с общим охватом 2246 человек. Ожидаемый срок разработки ПСД – июнь 2024 года. После этого будет направлена заявка в республиканский бюджет.

Работа ведется планомерно. Аким области Ермек Кошербаев обратил внимание на качество проводимых работ и поручил провести соответствующий аудит, пересмотреть ситуацию в целом.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО проведет анализ качества питьевой воды в населенных пунктах на соответствие установленным нормам.

Полная информация о ходе исполнения поручения главы государства по обеспечению чистой питьевой водой будет опубликована на сайте акимата области для удобства жителей.

Также глава региона отметил, что намерен лично посещать объекты водоснабжения и очистных сооружений в рамках рабочих поездок в города и районы.

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