Еще одно село в Казахстане отказалось от алкоголя

Первое село в Абайской области полностью отказалось от алкоголя. В селе Кенгирбай би Абайского района численность населения превышает 900 человек. В селе работают три продуктовых магазина. По инициативе молодежи в магазинах убрали с полок все крепкие напитки, сообщает Zakon.kz.

После отказа от алкоголя данная тенденция будет сохраняться, считает майор полиции Айбек Муканов, который работает участковым инспектором более 15 лет. По его словам, за последние годы в селе не зарегистрировано ни одного преступления.



"Я всю жизнь прожил на селе, мне нравится размеренный сельский уклад жизни. Когда приезжаю в город, наблюдаю спешку, суету и понимаю – это не для меня. Я считаю, что сельский участковый и сам должен быть из деревни", – рассказал участковый.

Когда местные жители сами выходят с инициативой отказаться от употребления алкоголя, такое решение может послужить только хорошим примером для подрастающего поколения, пишет пресс-служба ДП региона.

Ранее сообщалось, что в селе Жанажол Первомайского сельского округа Толебийского района Туркестанской области жители полностью отказались от алкоголя.