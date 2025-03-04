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События

Еще одно село в Казахстане решило полностью отказаться от алкоголя

село отказалось от алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 18:15 Фото: скриншот видео
Жители села Жалғызтал, расположенного в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, приняли решение полностью отказаться от употребления спиртных напитков, сообщает Zakon.kz.

Населенный пункт, в котором проживают 150 человек в 30 домах, официально получил статус безалкогольного села.


"Местные жители осознанно сделали выбор в пользу трезвого образа жизни, демонстрируя приверженность традиционным семейным ценностям и безопасности в обществе", – рассказали в полиции.

По данным правоохранительных органов, за последние три года в селе не зарегистрировано ни одного преступления. Полиция поддерживает инициативу сельчан, отмечая, что большинство правонарушений, включая бытовые конфликты и другие преступления, зачастую совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Жалғызтал – шестой населенный пункт в регионе, официально отказавшийся от спиртного. Местные жители считают, что это шаг к более спокойной и здоровой жизни, и надеются, что их пример вдохновит других казахстанцев.

Ранее сообщалось, что найдено село в Казахстане, которое полностью отказалось от алкоголя.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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