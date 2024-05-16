В Казахстане предложили ужесточить ответственность за сохранность персональных данных

Сенатор Евгений Больгерт на пленарном заседании палаты заявил, что интернет-мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений в Казахстане. Он предложил новые меры борьбы с данным видом преступлений, сообщает Zakon.kz.

Евгений Больгерт рассказал, что за полгода в Казахстане зарегистрировано 9462 случая интернет-мошенничества.

"Интернет-мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений в Казахстане и составляет 15% от общего уровня преступности. В последние семь лет их количество выросло более чем в 10 раз. В прошлом году нашим гражданам причинен ущерб на сумму более 21 млрд тенге. К наиболее распространенным способам совершения интернет-мошенничества относятся размещение заведомо ложных онлайн-объявлений о товарах и услугах, хищение денежных средств со счетов граждан путем их обзвона под видом сотрудников банков и правоохранительных органов", – заявил сенатор.

Ссылаясь на данные МЦРИАП, депутат сообщил, что в Казахстане насчитывается более 1,5 млн операторов, имеющих доступ к персональным данным.

"Регулярные утечки таких данных указывают на необходимость усиления уровня ответственности за сохранность личной информации. Предлагаем ужесточить контроль за соблюдением требований по сбору, обработке, хранению и защите персональных данных, а также внести предложения по повышению ответственности операторов за обеспечение сохранности данной информации", – отметил Евгений Больгерт.

Депутат предложил разработать комплексный программный документ по повышению финансовой и цифровой грамотности населения, с учетом новых вызовов, включая разработку и внедрение в школьную программу предмета "Финансовая грамотность".

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