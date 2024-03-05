Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане изменились правила по защите персональных данных

В Казахстане изменились правила по защите персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 14:33 Фото: gov4c.kz
Приказом МЦРИАП от 28 февраля 2023 года внесены изменения в Правила осуществления собственником или оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных, сообщает Zakon.kz.

Так, в пункт по обеспечению защиты персональных данных с 1 июля 2024 года вводится новая норма о том необходимо уведомить уполномоченный орган в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).

Кроме того, в пункт по обеспечению защиты персональных данных входит:

  • выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные;
  • разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа;
  • определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;
  • назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в случае, если собственник или оператор являются юридическими лицами. Обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, указаны в пункте 3 статьи 25 Закона. Действие настоящего подпункта не распространяется на обработку персональных данных в деятельности судов.
  • установление порядка доступа к персональным данным.
  • утверждение документов, определяющих политику оператора в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных;
  • по запросу уполномоченного органа в рамках рассмотрения обращений физических и юридических лиц представление информации о способах и процедурах, используемых для обеспечения соблюдения собственником или оператором требований закона;
  • в случае взаимодействия с объектами информатизации государственных органов или государственных юридических лиц, содержащими персональные данные, обеспечение интеграции собственных объектов информатизации, задействованных в процессах сбора и обработки персональных данных, с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным, за исключением ряда случаев.  При сборе и обработке персональных данных в объектах информатизации дополнительно необходимо обеспечение сохранности носителей персональных данных. 

Вместе с тем уточняется, что собственник или оператор при обработке персональных данных ограниченного доступа оповещают уполномоченный орган об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.


Читайте также

В Казахстане все строительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу
В Казахстане все строительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу
Новые квалификационные требования к школам, колледжам, духовным учебным заведениям утвердили в РК
Новые требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям вводят в Казахстане
Изменился порядок назначения на должность служащих АРРФР РК
Изменился порядок назначения на должность служащих АРРФР
Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека
Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: