В Казахстане изменились правила по защите персональных данных
Так, в пункт по обеспечению защиты персональных данных с 1 июля 2024 года вводится новая норма о том необходимо уведомить уполномоченный орган в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).
Кроме того, в пункт по обеспечению защиты персональных данных входит:
- выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные;
- разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа;
- определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в случае, если собственник или оператор являются юридическими лицами. Обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, указаны в пункте 3 статьи 25 Закона. Действие настоящего подпункта не распространяется на обработку персональных данных в деятельности судов.
- установление порядка доступа к персональным данным.
- утверждение документов, определяющих политику оператора в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных;
- по запросу уполномоченного органа в рамках рассмотрения обращений физических и юридических лиц представление информации о способах и процедурах, используемых для обеспечения соблюдения собственником или оператором требований закона;
- в случае взаимодействия с объектами информатизации государственных органов или государственных юридических лиц, содержащими персональные данные, обеспечение интеграции собственных объектов информатизации, задействованных в процессах сбора и обработки персональных данных, с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным, за исключением ряда случаев. При сборе и обработке персональных данных в объектах информатизации дополнительно необходимо обеспечение сохранности носителей персональных данных.
Вместе с тем уточняется, что собственник или оператор при обработке персональных данных ограниченного доступа оповещают уполномоченный орган об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа.
Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.