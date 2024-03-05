В Казахстане изменились правила по защите персональных данных

Приказом МЦРИАП от 28 февраля 2023 года внесены изменения в Правила осуществления собственником или оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных, сообщает Zakon.kz.

Так, в пункт по обеспечению защиты персональных данных с 1 июля 2024 года вводится новая норма о том необходимо уведомить уполномоченный орган в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).

Кроме того, в пункт по обеспечению защиты персональных данных входит:

выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные;

разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа;

определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;

назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в случае, если собственник или оператор являются юридическими лицами. Обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, указаны в пункте 3 статьи 25 Закона. Действие настоящего подпункта не распространяется на обработку персональных данных в деятельности судов.

установление порядка доступа к персональным данным.

утверждение документов, определяющих политику оператора в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных;

по запросу уполномоченного органа в рамках рассмотрения обращений физических и юридических лиц представление информации о способах и процедурах, используемых для обеспечения соблюдения собственником или оператором требований закона;

в случае взаимодействия с объектами информатизации государственных органов или государственных юридических лиц, содержащими персональные данные, обеспечение интеграции собственных объектов информатизации, задействованных в процессах сбора и обработки персональных данных, с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным, за исключением ряда случаев. При сборе и обработке персональных данных в объектах информатизации дополнительно необходимо обеспечение сохранности носителей персональных данных.

Вместе с тем уточняется, что собственник или оператор при обработке персональных данных ограниченного доступа оповещают уполномоченный орган об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.



